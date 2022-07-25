農曆7月未到北宜公路驚見「殭屍」 網友：有本事用跳的

北宜公路以前經常有驚悚傳聞，今天有名網友分享一段北宜公路出現「殭屍」影片，一名男子全副殭屍裝，騎著電動單輪車快速滑行，見到有人拍攝還揮手打招呼。這段影片貼上網後，不少網友留言「嚇死寶寶了」、「有本事用跳的」、「撞車就真的是殭屍」，更有人建議他「開鬼門關那天，再來啦」。

這段「北宜公路殭屍出沒」的影片被貼在記者爆料網，掀起熱議首見奇景，有人說台南美術館的殭屍跑到宜蘭來了，男子騎著電動單輪車在車道右側，由於裝扮實在太奇怪了，很多轎車放慢速度看個究竟，甚至錄影拍照，男子更樂，微笑揮手打招呼，繼續往前騎。