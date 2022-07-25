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農曆7月未到北宜公路驚見「殭屍」 網友：有本事用跳的

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

北宜公路以前經常有驚悚傳聞，今天有名網友分享一段北宜公路出現「殭屍」影片，一名男子全副殭屍裝，騎著電動單輪車快速滑行，見到有人拍攝還揮手打招呼。這段影片貼上網後，不少網友留言「嚇死寶寶了」、「有本事用跳的」、「撞車就真的是殭屍」，更有人建議他「開鬼門關那天，再來啦」。

這段「北宜公路殭屍出沒」的影片被貼在記者爆料網，掀起熱議首見奇景，有人說台南美術館的殭屍跑到宜蘭來了，男子騎著電動單輪車在車道右側，由於裝扮實在太奇怪了，很多轎車放慢速度看個究竟，甚至錄影拍照，男子更樂，微笑揮手打招呼，繼續往前騎。

有人覺得這身打扮實在「太熱，不怕撞車嗎？」也有網友說，應該要在鬼門開的那天，半夜上北宜。不過，依照道路交通管理處罰條例規定，電動獨輪車只能在河濱公園封閉區域使用，不得行駛於車道及人行道上，這男子被警方若被警方逮到，可能得挨罰。

農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書
農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書
農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書
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農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書
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農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書
農曆7月還沒有到，北宜公路卻驚見「殭屍」，男子騎乘電動獨輪車搞笑，影片被貼上網掀起熱議。圖／翻攝自臉書

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