影／萬安45號演習人車疏散 新莊民配合入捷運站掩蔽

今天下午空襲警報響起，萬安45號演習正式展開。新北市新莊警分局員警、民防義警人員，立即出動引導行駛中車輛往兩側停靠，同時協助行人進入捷運站或防空避難所掩蔽，30分鐘演習過程平和順利，直到警報聲再響演習結束，民眾才離去，恢復全線道路通行。

今天下午1時30分，防空警報聲響，蜂鳴聲也四處響起，只見民眾紛紛察看各自手機，原來是收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息，萬安45號演習正式開始。

新北市新莊警分局立即結合民防義警人員，開始疏散人車，只見原本車水馬龍的整條中正路瞬間空空蕩蕩，道路兩側車輛排排臨停，行人已被引導進入捷運站內或防空避難所內，新莊秒變空城。