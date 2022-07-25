影／萬安45號演習人車疏散 新莊民配合入捷運站掩蔽
今天下午空襲警報響起，萬安45號演習正式展開。新北市新莊警分局員警、民防義警人員，立即出動引導行駛中車輛往兩側停靠，同時協助行人進入捷運站或防空避難所掩蔽，30分鐘演習過程平和順利，直到警報聲再響演習結束，民眾才離去，恢復全線道路通行。
今天下午1時30分，防空警報聲響，蜂鳴聲也四處響起，只見民眾紛紛察看各自手機，原來是收到「國家級警報」模擬飛彈空襲警報演練訊息，萬安45號演習正式開始。
新北市新莊警分局立即結合民防義警人員，開始疏散人車，只見原本車水馬龍的整條中正路瞬間空空蕩蕩，道路兩側車輛排排臨停，行人已被引導進入捷運站內或防空避難所內，新莊秒變空城。
新莊警分局表示，這次演習重點民眾配合度良好，30分鐘演習過程平和順利，未見民眾有情緒性反應。這次測試緊急警報發布，防情傳遞作業及疏散避難，希望藉此培養「全民防空意識」及提升防空警覺，以期當災害發生時能有效控管及將損害降到最低，以確保人民生命及財產安全。
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