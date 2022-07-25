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戒茂斯山33歲新手背工失蹤多日 溪谷找到遺體

中央社／ 台東縣25日電

33歲台東縣林姓新手背工15日於戒茂斯山溪底營地結束任務後，獨自返程時失蹤至今，消防局多天搜尋，今天上午由空勤直升機偵蒐，下午登山社人員在溪谷找到人，但已氣絕多時。

初任登山社背工的林男，15日登戒茂斯山後下山不明原因失去聯絡，台東縣消防局及多單位組隊入山搜尋多天無果；林男所屬登山社不放棄任何可能，持續搜尋，今天下午在溪谷找到時，人已明顯死亡。

登山社指出，林男當天返程僅背空背架，帶著一瓶空的寶特瓶子，23日搜隊員垂降至溪底，越過深潭瀑布順著水路搜尋，先是發現他的水瓶，又在附近山洞地上找到疊石頭痕跡。

家住池上林男是阿美族原住民，體能不錯，原在登山社擔任廚師，本月中旬提出想轉任背工，所屬登山社同意轉任，日前與其他背工一行5人走戒茂斯山，15日到達營地，卸下身上裝備後獨自下山，不料發生意外。

台東 直升機 阿美族

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