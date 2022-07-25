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嘉義雜物堆火警 熱到自燃？消防局：機率不高

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市中午發生一起火警，瞬間火勢引起烈焰焚燒，消防局據報到現場拉水線將火勢撲滅，幸好沒有人員傷亡；業者表示，有可能是天氣熱造成自燃。不過，消防局表示，除非雜物堆裡面有易燃的化學物質因高溫下產生化學作用，不然，發生自燃的機率不高。

今天中午12時30許，嘉義市軍輝橋下傳出火警，消防局據報到場拉水線及時將火勢撲滅，經查現場是廢棄物火警，沒有人員傷亡，但是對於火警原因，廢棄物的業者表示，當時沒有人員在附近，也沒有在燃燒物品，可能是天氣太熱造成自燃。

消防局表示，雖然連日以來戶外氣溫持續飇高，但是不大可能因為長期曝曬就會引發火警，除非廢棄物當中有易燃的化學物質，熱曬而產生化學作用；或者周邊有金屬或鏡子之類產生折射高溫，不然，要發生自燃的機率不高，亂丟菸蒂引發火警反而較常見。火警原因調查中。

消防局人員拉水線撲減火勢。圖／讀者提供
消防局人員拉水線撲減火勢。圖／讀者提供
消防人員完成任務整理裝備準備歸隊。記者李宗祐／攝影
消防人員完成任務整理裝備準備歸隊。記者李宗祐／攝影
嘉義市軍輝橋下傳火警。圖／讀者提供
嘉義市軍輝橋下傳火警。圖／讀者提供

廢棄物 高溫

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