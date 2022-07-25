聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義雜物堆火警 熱到自燃？消防局：機率不高
嘉義市中午發生一起火警，瞬間火勢引起烈焰焚燒，消防局據報到現場拉水線將火勢撲滅，幸好沒有人員傷亡；業者表示，有可能是天氣熱造成自燃。不過，消防局表示，除非雜物堆裡面有易燃的化學物質因高溫下產生化學作用，不然，發生自燃的機率不高。
今天中午12時30許，嘉義市軍輝橋下傳出火警，消防局據報到場拉水線及時將火勢撲滅，經查現場是廢棄物火警，沒有人員傷亡，但是對於火警原因，廢棄物的業者表示，當時沒有人員在附近，也沒有在燃燒物品，可能是天氣太熱造成自燃。
消防局表示，雖然連日以來戶外氣溫持續飇高，但是不大可能因為長期曝曬就會引發火警，除非廢棄物當中有易燃的化學物質，熱曬而產生化學作用；或者周邊有金屬或鏡子之類產生折射高溫，不然，要發生自燃的機率不高，亂丟菸蒂引發火警反而較常見。火警原因調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言