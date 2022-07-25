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來救援卻誤打自家人 他還是被依聚眾鬥毆送辦

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名李姓男子聽從友人請託，帶著7人到萬華區尋找蔡姓男子，為蔡男助陣，沒想到一到場，李因為不認識蔡男，誤以為蔡一方是仇家，便下車持棍猛砸；警方獲報到場釐清案情後，才發現是烏龍一場，打的是「自家人」，雖然未被提出毀損告訴，但李男仍被警方依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方表示，蔡男（20歲）今天凌晨4點約人到萬華區談事情，沒想到蔡的友人聯絡不上蔡男，友人透過手機定位app發現蔡身在萬華區貴陽、華西街口，便找來李男（30歲）帶人前往查看。

沒想到，李男等2車8人，一到現場，見到蔡男等2車4人在現場，誤以為蔡等人是向蔡尋仇的仇家，李等一下車，就持棍棒往蔡男搭乘的車猛砸，蔡等眼見不對，也以為是被仇家圍堵，立即搭上友人的車逃離。

轄區警方萬華分局接獲報案，現場僅剩下李男一方1車5人，還有蔡男一方被砸毀的車輛，其他人全做鳥獸散。

警方陸續通知蔡男等相關人到所，經釐清下才發現，李男只是被蔡男友人找來「救援」的，沒想到因互不認識產生誤會。李等人也供稱，誤以為蔡男有危險，來救援。雖然蔡男未提出毀損告訴，但警方仍依聚眾鬥毆罪嫌，將李等移送法辦。

李男等人下車持棍朝轎車猛砸。記者邱奕能／翻攝
李男等人下車持棍朝轎車猛砸。記者邱奕能／翻攝
被砸毀的轎車。記者邱奕能／翻攝
被砸毀的轎車。記者邱奕能／翻攝

北市 華西街

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