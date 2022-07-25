聽新聞
test
0:00 / 0:00
來救援卻誤打自家人 他還是被依聚眾鬥毆送辦
台北市一名李姓男子聽從友人請託，帶著7人到萬華區尋找蔡姓男子，為蔡男助陣，沒想到一到場，李因為不認識蔡男，誤以為蔡一方是仇家，便下車持棍猛砸；警方獲報到場釐清案情後，才發現是烏龍一場，打的是「自家人」，雖然未被提出毀損告訴，但李男仍被警方依聚眾鬥毆罪嫌送辦。
警方表示，蔡男（20歲）今天凌晨4點約人到萬華區談事情，沒想到蔡的友人聯絡不上蔡男，友人透過手機定位app發現蔡身在萬華區貴陽、華西街口，便找來李男（30歲）帶人前往查看。
沒想到，李男等2車8人，一到現場，見到蔡男等2車4人在現場，誤以為蔡等人是向蔡尋仇的仇家，李等一下車，就持棍棒往蔡男搭乘的車猛砸，蔡等眼見不對，也以為是被仇家圍堵，立即搭上友人的車逃離。
轄區警方萬華分局接獲報案，現場僅剩下李男一方1車5人，還有蔡男一方被砸毀的車輛，其他人全做鳥獸散。
警方陸續通知蔡男等相關人到所，經釐清下才發現，李男只是被蔡男友人找來「救援」的，沒想到因互不認識產生誤會。李等人也供稱，誤以為蔡男有危險，來救援。雖然蔡男未提出毀損告訴，但警方仍依聚眾鬥毆罪嫌，將李等移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言