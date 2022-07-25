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高雄燒烤店和鹽酥雞店老闆PK 不是爭客人只為這檔事

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市前鎮區一家燒烤店因生意不錯，常有客人騎機車違停店門口遭檢舉，懷疑遭隔壁鹽酥雞店搞鬼，昨晚鹽酥雞店天外飛來酒瓶，嚇到女客人，燒烤店業者前來「溫柔」撂話：「你好好做生意」，鹽酥雞店老闆認為遭恐嚇已報警提告。

臉書社團「爆料公社」今天凌晨有網友聲稱幫朋友發聲，指稱前鎮區一間燒烤店，將門口違停狀況當成理所當然，被檢舉後，昨晚怒向隔壁店家的鹽酥雞店家砸酒瓶，帶人上門大小聲，留下「反話」說：「你就好好做生意」，由於語帶威脅，讓鹽酥雞店家覺得被威脅。

貼文中還附上2段影片，影片中只見一名在鹽酥雞攤買炸物的年輕女子，當時因酒瓶砸在店前，嚇了一跳轉過身查看發生何事。

燒烤店和鹽酥雞店因違停之事引發糾紛鬧開的貼文和影片，引發網友熱議，有網友直指，「應該和氣生財，鹽酥雞店家的客人也有違停」、「檢舉就是斷人財路」；還有網友歪樓說，「燒烤店老闆撂話很溫柔」。

轄區前鎮警分局警方表示，鹽酥雞店的楊姓業者已至瑞隆派出所提告對方涉嫌恐嚇，警方受理報案後，將通知燒烤店老闆到案說明。

高市前鎮區燒烤店常有客人違停，懷疑隔壁的鹽酥雞店檢舉，昨晚鹽酥雞店遭人砸酒瓶，酒瓶碎裂一地。圖／取自臉書社團「爆料公社」
高市前鎮區燒烤店常有客人違停，懷疑隔壁的鹽酥雞店檢舉，昨晚鹽酥雞店遭人砸酒瓶，酒瓶碎裂一地。圖／取自臉書社團「爆料公社」
在高市前鎮區鹽酥雞攤買炸物的年輕女子，當時因酒瓶飛來砸在店家招牌前，嚇了一跳，轉過身查看發生何事。圖／取自臉書社團「爆料公社」
在高市前鎮區鹽酥雞攤買炸物的年輕女子，當時因酒瓶飛來砸在店家招牌前，嚇了一跳，轉過身查看發生何事。圖／取自臉書社團「爆料公社」

違停 恐嚇

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