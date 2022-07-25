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影／10年內第7度酒駕還拒測 高雄男至少被罰36萬

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名酒駕累犯的李姓男子駕車行經梓官區大舍東路與大舍北路口，疑在停等紅燈時，因酒後駕車在車上昏睡，巡邏員警經過敲多次車窗李男才醒來，李男坦承自己喝了很多酒「厚的、薄的都有」但拒絕酒測，經查李男10年內已7度酒駕遭移送，且有拒測紀錄，員警依法開單並移置保管李男轎車。

據了解，55歲李姓男子為彌陀人，本月22日晚間10時許疑似酒後駕車，行經梓官區大舍東路時跨越停止線等紅燈，有巡邏員警經過停等在李男轎車後方，但在綠燈亮起時李男轎車持續停在馬路上不往前離開，員警察覺有異，上前查看卻發現李男在車上睡著，經敲多次車窗李男才慢慢拉下車窗。

員警請李男將轎車先停靠路邊，李男下車後坦承有喝很多酒，且厚薄都有，但是拒絕酒測，經員警說明拒測法律效果，當場開出酒駕拒測、危險駕駛（非遇突發狀況於車道中暫停）及無照駕駛等違規罰單，並移置保管李男轎車，員警現場也提醒李男，還好當下車輛不多未造成危險。

岡山警分局指出，因李男10年內已第7次酒駕且有拒測紀錄，這次李男雖然選擇拒絕酒測，但依現行規定，10年內第2次酒駕拒測者需處36萬元罰緩，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕照（三年不得考領）及施以道路交通安全講習。另外，李男非遇突發狀況於車道中暫停，是危險駕駛行為，可依違反道路交通管理處罰條例第43條處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月、道路交通安全講習。

岡山警分局提醒，「酒駕零容忍」警方將持續強力取締，切勿心存僥倖酒後駕車，害人害己。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市一名酒駕累犯的李姓男子疑在停等紅燈時，酒後駕車在車上昏睡，雖坦承喝酒但拒絕酒測，因李男已是酒駕拒測累犯，至少將罰36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名酒駕累犯的李姓男子疑在停等紅燈時，酒後駕車在車上昏睡，雖坦承喝酒但拒絕酒測，因李男已是酒駕拒測累犯，至少將罰36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名酒駕累犯的李姓男子疑在停等紅燈時，酒後駕車在車上昏睡，雖坦承喝酒但拒絕酒測，因李男已是酒駕拒測累犯，至少將罰36萬。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名酒駕累犯的李姓男子疑在停等紅燈時，酒後駕車在車上昏睡，雖坦承喝酒但拒絕酒測，因李男已是酒駕拒測累犯，至少將罰36萬。記者陳玫伶／翻攝

酒駕 酒測

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