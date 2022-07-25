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假投資詐騙層出不窮 台北市刑大邀網紅拍短片宣導
台北市警局刑警大隊邀請「價值波段達人」阿格力，用簡短話語拍攝短片，提醒想短期獲利的民眾「小心被當成韭菜收割」，防止近來仍層出不窮的假投資詐騙，繼續危害民眾，多一分謹慎，自身的財產也多一分保障。
刑大表示，近期假投資簡訊不斷轟炸民眾手機，真是不堪其擾，連知名金融機構及財經專家也是深受其害，即便在網站公告及節目上不斷張貼澄清說明，民眾因誤信而遭假投資詐騙案件仍是層出不窮。
為此，市刑大與阿格力拍攝2部防制詐騙犯罪宣導短片，第1部影片以短視頻方式提醒民眾注意防詐，第2部影片詳細說明「假愛情交友」衍生假投資詐騙及近期網紅代言的「資金盤詐騙」犯罪手法，告知民眾遇到詐騙的處理方式。
台北市警局提醒，證券投資顧問事業不得提供涉有個別有價證券未來價位研判預測，如民眾是投資虛擬貨幣也可透過CoinMarketCap平台查證交易所的真偽、排行與數據。如接獲不明簡訊，應提高警覺，利用保護型APP主動查證，切勿點擊不明連結及交付個資。如有疑義應立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線查證或就近前往鄰近派出所諮詢。
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