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影／才出殯儀館就遭撞 屏東枋寮車禍老夫妻送醫搶救

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導

屏東枋寮今天發生重大交通事故，一名曾姓男子（74歲）駕駛小貨車到枋寮殯儀館工作，才出殯儀館就與一名邱姓男子（36歲）駕駛的砂石車撞上，猛烈撞擊讓小貨車車頭全毀，砂石車疑為閃避還開上外側護欄，曾男與坐在副駕的72歲妻受困車上，警消獲報已救出送醫搶救。

枋寮警方表示，這起交通事故發生於上午7點多，曾男載妻到枋寮殯儀館工作，結束後在沿山公路、青山路口遭撞。砂石車駕駛邱男當時沿沿山公路北往南行駛，曾男駕駛小貨車沿青山路西向東行駛，才左轉沿山公路就發生車禍。

目擊民眾透露表示，小貨車才剛轉入沿山公路就被撞，現場聽到碰一聲巨響，砂石車疑為閃避直接開上外側護欄才卡住，現場滿目瘡痍，很可怕。警消獲報救出曾姓夫妻送往枋寮醫院搶救。

警方表示，砂石車駕駛邱男酒測值為0，輕傷送醫，小客車駕駛酒測值等待檢驗中，詳細肇事原因正調查釐清。警方將加強該路段交通違規取締，並呼籲駕駛人行經無號誌路口應減速慢行，支道車輛應先停等禮讓主線道車輛通行，以避免事故發生。

屏東枋寮今天發生重大交通事故，曾男駕駛小貨車到枋寮殯儀館工作，才出殯儀館就遭撞，猛烈撞擊讓小貨車車頭全毀。圖／民眾提供
屏東枋寮今天發生重大交通事故，曾男駕駛小貨車到枋寮殯儀館工作，才出殯儀館就遭撞，猛烈撞擊讓小貨車車頭全毀。圖／民眾提供
邱男駕駛砂石車與小貨車發生車禍，疑為閃避還開上外側護欄。圖／讀者提供
邱男駕駛砂石車與小貨車發生車禍，疑為閃避還開上外側護欄。圖／讀者提供

砂石 殯儀館

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