影／台中轎車連撞2車後翻車駕駛傷 追撞影片曝光

一輛轎車今天行經台中市區潭子區，碰撞前方待轉的轎車後側翻，再撞另一輛小貨車，轎車駕駛受傷，驚險影片曝光。

台中市大雅警分局調查，今天早上7點50分，潭子區中山路ㄧ段478號前發生車禍，52歲陳姓男子開轎車沿中山路一段內側快車道，南往北行直行，碰撞前方同向同車道待左轉、由26歲蔡男開的轎車，陳男的車右側翻車後，再碰撞沿中山路一段對向內側車道待左轉欲進入中山路一段旁停車場，由54歲鄭男開的小貨車。

陳男的轎車側翻後，車前車頭及車右身受損，被撞的轎車右後車尾受損，小貨車左前車頭受損，警方對陳男和鄭男酒測都無酒精反應，蔡男酒測值每公升0.03毫克，有通過觀測表。