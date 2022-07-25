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高雄阿伯騎士突慢下來外送員跟太近 3騎士連環撞　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市鳳山區大智陸橋前天傍晚發生連環撞車禍，網友將拍下車禍的行車記錄器PO網，直指前方箱型車偏移，後方騎車的阿伯才慢下來、外送員跟太近，造成3騎士慘摔，幸均手腳擦傷；警方研判事故未保持安全車距所致，將釐清車禍肇責。

警方調查，鳳山區大智陸橋前天傍晚5時許發生一起機車連環撞車禍，當時73歲謝姓老翁騎機車行經大智陸橋往屏東方向，一名伍姓男子（20歲）以及外送員張姓男子（30歲）騎車上陸橋後，騎在謝翁機車的後方。

當時謝翁疑因前方一輛箱型車偏移，急踩煞車放慢速度，後方的張男和伍男跟太近，導致3人撞在一塊，倒地受傷，警消趕抵，所幸3人均手腳擦挫傷無大礙，3人均未飲酒。

車禍當下被同向的轎車行車紀錄器拍下，網友將畫面PO上臉書社團「爆料公社」，有網友見解不一，分別指出，「速差過大問題」、「三寶問題」、「很難理解，這樣也能出問題」。

警方初步這起車禍肇事原因，疑未保持安全距離及未注意車前狀況所致，詳細車禍肇責進一步調查中。

網友指大智陸橋的車禍是箱型車偏移，後方騎車的阿伯才慢下來、外送員跟太近，造成3騎士慘摔；警方研判事故未保持安全車距所致。記者石秀華／翻攝
網友指大智陸橋的車禍是箱型車偏移，後方騎車的阿伯才慢下來、外送員跟太近，造成3騎士慘摔；警方研判事故未保持安全車距所致。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區大智陸橋前天傍晚發生連環撞車禍，3騎士撞在一塊，幸僅手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝
高雄市鳳山區大智陸橋前天傍晚發生連環撞車禍，3騎士撞在一塊，幸僅手腳擦挫傷。記者石秀華／翻攝

車禍 外送員

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