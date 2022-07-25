高雄阿伯騎士突慢下來外送員跟太近 3騎士連環撞　

高雄市鳳山區大智陸橋前天傍晚發生連環撞車禍，網友將拍下車禍的行車記錄器PO網，直指前方箱型車偏移，後方騎車的阿伯才慢下來、外送員跟太近，造成3騎士慘摔，幸均手腳擦傷；警方研判事故未保持安全車距所致，將釐清車禍肇責。

警方調查，鳳山區大智陸橋前天傍晚5時許發生一起機車連環撞車禍，當時73歲謝姓老翁騎機車行經大智陸橋往屏東方向，一名伍姓男子（20歲）以及外送員張姓男子（30歲）騎車上陸橋後，騎在謝翁機車的後方。

當時謝翁疑因前方一輛箱型車偏移，急踩煞車放慢速度，後方的張男和伍男跟太近，導致3人撞在一塊，倒地受傷，警消趕抵，所幸3人均手腳擦挫傷無大礙，3人均未飲酒。

車禍當下被同向的轎車行車紀錄器拍下，網友將畫面PO上臉書社團「爆料公社」，有網友見解不一，分別指出，「速差過大問題」、「三寶問題」、「很難理解，這樣也能出問題」。