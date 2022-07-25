影／討6400再加6萬修車費 北巿18歲男率2少年攜棒上門

18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，昨晚直衝台北市北投區清江路被害少年家，朱男持球棒作勢攻擊恐嚇，少年的家人們見狀報案，警方迅速到場依聚眾鬥毆、恐嚇罪嫌逮捕朱等3人，今早將移送士林地檢署、地院少年法庭。

據悉，7月24日晚上8時許，朱男帶著2名17歲少年到清江路向少年討債，聲稱被害少年欠下6400元，還必須支付6萬元修車費，及交通違規罰單。被害少年則稱確實有筆6400元債務。

朱等3人行徑大膽，直接追到少年家討債，被害少年的爸爸、阿公、阿嬤通通出面，18歲朱男涉嫌持球棒跨過花盆衝向少年家人們，作勢攻擊恐嚇，但沒有實際傷人，非法行徑全被門口監視器拍下。