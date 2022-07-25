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影／討6400再加6萬修車費 北巿18歲男率2少年攜棒上門
18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，昨晚直衝台北市北投區清江路被害少年家，朱男持球棒作勢攻擊恐嚇，少年的家人們見狀報案，警方迅速到場依聚眾鬥毆、恐嚇罪嫌逮捕朱等3人，今早將移送士林地檢署、地院少年法庭。
據悉，7月24日晚上8時許，朱男帶著2名17歲少年到清江路向少年討債，聲稱被害少年欠下6400元，還必須支付6萬元修車費，及交通違規罰單。被害少年則稱確實有筆6400元債務。
朱等3人行徑大膽，直接追到少年家討債，被害少年的爸爸、阿公、阿嬤通通出面，18歲朱男涉嫌持球棒跨過花盆衝向少年家人們，作勢攻擊恐嚇，但沒有實際傷人，非法行徑全被門口監視器拍下。
家屬報案打架，警方在晚間9時許派出多輛警車到場，現場無打架情事，朱等3人涉嫌聚眾鬥毆施強暴脅迫等，今警訊後將送往士林地檢署複訊，2名少年則送往士林地方法院少年法庭審理。
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