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影／討6400再加6萬修車費 北巿18歲男率2少年攜棒上門

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，昨晚直衝台北市北投區清江路被害少年家，朱男持球棒作勢攻擊恐嚇，少年的家人們見狀報案，警方迅速到場依聚眾鬥毆、恐嚇罪嫌逮捕朱等3人，今早將移送士林地檢署、地院少年法庭。

據悉，7月24日晚上8時許，朱男帶著2名17歲少年到清江路向少年討債，聲稱被害少年欠下6400元，還必須支付6萬元修車費，及交通違規罰單。被害少年則稱確實有筆6400元債務。

朱等3人行徑大膽，直接追到少年家討債，被害少年的爸爸、阿公、阿嬤通通出面，18歲朱男涉嫌持球棒跨過花盆衝向少年家人們，作勢攻擊恐嚇，但沒有實際傷人，非法行徑全被門口監視器拍下。

家屬報案打架，警方在晚間9時許派出多輛警車到場，現場無打架情事，朱等3人涉嫌聚眾鬥毆施強暴脅迫等，今警訊後將送往士林地檢署複訊，2名少年則送往士林地方法院少年法庭審理。

18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，警方到場後逮補送辦。記者蕭雅娟／翻攝
18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，警方到場後逮補送辦。記者蕭雅娟／翻攝

恐嚇 監視器

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