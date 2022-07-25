防禦駕駛慢、停、看！ 台南車鑑會分析車禍原因

台南車鑑會歷年鑑定案件中，行車事故發生的主因為未依規定讓車、變換車道疏忽、未注意車前狀況及違反號誌管制等，交通局長王銘德今天表示，只要用路人具有「防禦駕駛」的觀念，就能減少大多數事故發生。

交通局長王銘德指出，道安會報上市長黃偉哲經常指示交通局分析交通事故發生的原因，進一步研擬加強宣導議題，讓民眾能引以為鑑。，台南市車輛行車事故鑑定會從每年大約2000餘件的車禍事故鑑定案中發現，只要用路人具有「防禦駕駛」的觀念，就能避免絕大多數的車禍事故，減少人命傷亡及家庭破碎的危機。

他表示，常見的防禦駕駛觀念有，車輛於路口轉彎時，務必擺頭察看車側及前後面，小心「停」讓機車或行人先行通過，並應確認路口是否有機車待轉，隨時注意「看」清要轉入的車道上是否有想要過馬路的行人；行人與機慢車輛行經路口時，要遠離大車，小心注意大型車轉彎時所產生的內輪差，切勿太過靠近。

另外如果前方車輛突然慢下來，表示可能有行人或車輛竄出等路況，切勿超車；見路口燈號變換黃燈時應注意左右來車，並減速「慢」行停下車輛不可搶快通過路口，預作停車準備。

遇紅燈時，提早放鬆油門作適當減速，停等時與前車保持半個車身以上距離；白天行車開啟頭燈，提醒來車注意，增加反應時間；行經高速公路如遇前方壅塞時，也要保持至少4至5個車身的停車安全車距。