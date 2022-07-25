快訊

馬斯克回應了 斥緋聞報導鬼扯！說昨晚還跟布林參加派對

媒體人點出本報一張照片 揭露林智堅論文門關鍵證據

姐弟同住電費僅110元 台北男曝「住家天然優勢+好習慣」：去年只繳59元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防禦駕駛慢、停、看！ 台南車鑑會分析車禍原因

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南車鑑會歷年鑑定案件中，行車事故發生的主因為未依規定讓車、變換車道疏忽、未注意車前狀況及違反號誌管制等，交通局長王銘德今天表示，只要用路人具有「防禦駕駛」的觀念，就能減少大多數事故發生。

交通局長王銘德指出，道安會報上市長黃偉哲經常指示交通局分析交通事故發生的原因，進一步研擬加強宣導議題，讓民眾能引以為鑑。，台南市車輛行車事故鑑定會從每年大約2000餘件的車禍事故鑑定案中發現，只要用路人具有「防禦駕駛」的觀念，就能避免絕大多數的車禍事故，減少人命傷亡及家庭破碎的危機。

他表示，常見的防禦駕駛觀念有，車輛於路口轉彎時，務必擺頭察看車側及前後面，小心「停」讓機車或行人先行通過，並應確認路口是否有機車待轉，隨時注意「看」清要轉入的車道上是否有想要過馬路的行人；行人與機慢車輛行經路口時，要遠離大車，小心注意大型車轉彎時所產生的內輪差，切勿太過靠近。

另外如果前方車輛突然慢下來，表示可能有行人或車輛竄出等路況，切勿超車；見路口燈號變換黃燈時應注意左右來車，並減速「慢」行停下車輛不可搶快通過路口，預作停車準備。

遇紅燈時，提早放鬆油門作適當減速，停等時與前車保持半個車身以上距離；白天行車開啟頭燈，提醒來車注意，增加反應時間；行經高速公路如遇前方壅塞時，也要保持至少4至5個車身的停車安全車距。

車鑑會主任委員黃仁邦表示，車鑑會歷年辦理的鑑定案件中，行車事故發生的主要原因為未依規定讓車、變換車道疏忽、未注意車前狀況及違反號誌管制等駕駛行為所造成，為了提醒民眾注意，辦理鑑定會議時，於等候區播放相關宣導影片，提醒做好預防。

台南市車輛行車事故鑑定會在鑑定會時，於等候區播放宣導影片。記者鄭惠仁／攝影
台南市車輛行車事故鑑定會在鑑定會時，於等候區播放宣導影片。記者鄭惠仁／攝影

車道 台南

延伸閱讀

林佳龍批新北停車場工程延宕 交通局長：盼他深入基層

期交所攜手YouTuber 推期貨交易風險宣導影片

北巿議員怨天氣熱共享機車安全帽太臭 交通局擬納評鑑

機車死傷數攀升 雙北首度聯手宣導機車安全月

相關新聞

高雄五甲出現「笨色嬰」 網友提醒：他專偷機車置物箱

高雄市鳳山區五甲一帶近日出現專挖機車置物箱的竊賊，有民眾在臉書社團PO文怒封竊賊「笨色嬰」(台語，垃圾)，並提醒網友要注...

疑挾怨涉縱火燒3砂石車 苗警以車追人逮70歲老翁

70歲劉姓老翁疑因挾怨，7月23日凌晨涉嫌縱火停在苗栗縣公館鄉空地的砂石車，波及3輛砂石車，警方據報調閱監視器循線逮人，...

熱爆了！嘉義男子跳入排水溝消暑 爬出不來糗

連日以來的高溫令人受不了，也出現一些怪異的消暑方法；嘉義市有名男子受不了炎夏高溫，竟然跳入排水溝裡消暑，解消暑氣後，卻發...

影／討6400再加6萬修車費 北巿18歲男率2少年攜棒上門

18歲朱姓男子涉帶著2名少年討債，昨晚直衝台北市北投區清江路被害少年家，朱男持球棒作勢攻擊恐嚇，少年的家人們見狀報案，警...

防禦駕駛慢、停、看！ 台南車鑑會分析車禍原因

台南車鑑會歷年鑑定案件中，行車事故發生的主因為未依規定讓車、變換車道疏忽、未注意車前狀況及違反號誌管制等，交通局長王銘德...

一陣怪風吹過來臥房門打不開 台中獨居婦求助警解圍

台中市七旬林姓婦人獨居在家，22日向警方報案，因「一陣怪風」導致臥房房門反鎖，加上自己是殘障人士，重要物品都在臥房內，希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。