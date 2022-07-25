一陣怪風吹過來臥房門打不開 台中獨居婦求助警解圍

台中市林姓婦人22日遇到臥室房門反鎖，通知警方到場協助。圖／第五警分局提供 台中市七旬林姓婦人獨居在家，22日向警方報案，因「一陣怪風」導致臥房房門反鎖，加上自己是殘障人士，重要物品都在臥房內，希望警方幫忙解圍，警方到場後，確認房門已被反鎖，在林婦同意下，通知鎖匠將門打開。

第五警分局北屯所警員林俊良、于台芳在22日接獲獨居林姓婦人（75歲）報案，當天在家因一陣怪風，把臥房的門吹關上，林婦欲開門時，疑因房門的喇叭鎖過於老舊，直接卡死無法開啟，也用鑰匙無法打開房門，因重要物品都在臥房內，加上自己是身障人士，無法開門，只好求助警方。

警方到場評估，確認無法開啟，在林婦同意下，通知鎖匠到場，破壞門鎖後順利開門，同時建議林婦換鎖，避免日後仍發生相同狀況。

林婦表示，因沒有注意到臥室房門鎖已老舊，不料會發生門大力關上卡死，幸好沒有被關在房內，十分感謝警方的幫忙。