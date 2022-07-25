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熱爆了！嘉義男子跳入排水溝消暑 爬出不來糗

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

男子上岸後消防員評估其身體狀況。記者李宗祐／翻攝
男子上岸後消防員評估其身體狀況。記者李宗祐／翻攝
連日以來的高溫令人受不了，也出現一些怪異的消暑方法；嘉義市有名男子受不了炎夏高溫，竟然跳入排水溝裡消暑，解消暑氣後，卻發現糗大了爬不上來。旁邊店家發現，趕快幫忙報案協助脫困。

這幾天持續飇高溫，中央氣象局警告各地有連續出現36度高溫機率，提醒民眾避免戶外活動，注意防曬、補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。

嘉義市有名年約46歲呂姓男子，在上周六中午1時許受不了炎熱高溫，找不到消暑方法，看到市區博愛路二段巷弄有條排水溝，他竟突發奇想跳下排水溝消暑，果然消解暑氣，只是準備要上來時，卻發現沒有辦法自行上岸。

水溝旁的某土雞城餐館一直聽到奇怪的「唏哩嘩啦」聲，循著怪聲出外查看，排水溝裡竟然有名男子，原來這怪聲是男子試圖自行脫困多次失敗拍打排水溝所發出，於是聯絡119請求協助。

市消防局德安分隊破壞器材車、救護車出勤到場救援，呂男表示，因天氣太熱在大排水溝降溫休息，後來無力爬出水溝。

搶救人員目測水溝深約一個成人高度，水深130公分左右，應該能自行脱困，呂男表示因為力氣不夠無法自行上岸，搶救人員於是伸手拉出呂男脫困，評估其生命徵象穩定，肢體無明顯外傷，呂男表示不用就醫，交由警方調查處理。

警方表示，呂男穿著條長褲上身赤膊，住在東區，經常在嘉義市區遊蕩，當天他表示沒有大礙後自行離去。

男子疑在排水溝消暑後上不來，消防員關心男子狀況。記者李宗祐／翻攝
男子疑在排水溝消暑後上不來，消防員關心男子狀況。記者李宗祐／翻攝

高溫 嘉義 氣象局

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