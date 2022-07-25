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大重機綠燈直衝撞左轉車 人飛車冒煙 路人驚：殺將熊
台中市衛姓男子昨晚開車行經南區時欲左轉，當時騎大型重機的林姓男子騎乘在對向車道為綠燈，雙方在路口發生碰撞，林撞上衛的左側車身後噴飛，機車也在碰撞後冒煙，路人驚呼「殺將熊（衝很快）」，林全身有多處受傷，但無生命危險，詳細肇事原因待後續釐清。
第三警分局交通分隊調查，衛姓男子（31歲）在昨天晚間6時許，駕駛轎車沿南區建國北路由西往東方向行駛，於行經美村路時欲左轉，當時林姓男子（25歲）騎大型重機在對向車道綠燈直行，疑衛車在左轉時，未稍在路口停等，觀察對向有無來車，反而直接左轉，導致林閃避不及，直接撞上。
警方獲報到場時，林仍意識清楚，全身有多處擦挫傷，經酒測，雙方都無酒精濃度，初判肇事原因為轉彎車未禮讓直行車、未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組後續調查釐清。
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