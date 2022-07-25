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疑挾怨涉縱火燒3砂石車 苗警以車追人逮70歲老翁
70歲劉姓老翁疑因挾怨，7月23日凌晨涉嫌縱火停在苗栗縣公館鄉空地的砂石車，波及3輛砂石車，警方據報調閱監視器循線逮人，他坦承犯案，全案依公共危險罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦。
警方調查，公館鄉福基村一處空地停放的2輛砂石車，7月23日凌晨1點49分突然起火冒出濃煙，警方據報趕到，通報消防局派遣人車，1個多小時將火撲滅，現場2輛砂石車車頭全毀，1輛砂石車受損，並無人員受傷。
警方調閱監視器追查，發現劉姓老翁火災前開轎車停在附近，砂石車冒出無名火後離去，研判他涉有重嫌，循線在苗栗縣頭屋鄉的住處查獲到案，他先前也是開砂石車，雙方疑有嫌隙才會涉嫌縱火，詳細起火原因，仍須進一步調查鑑識。
警方表示，劉姓老翁涉嫌縱火燒車，犯罪行為惡性重大，稍有不慎，就可能波及無辜民眾，造成不可預知的危害，也呼籲民眾，除了故意縱火行為，將觸犯公共危險罪嫌外，如因過失，如電線走火、吸菸煙蒂不慎引發火災造成危害，均是屬於公共危險罪的範疇，民眾對於日常生活環境，更應注意用火，避免因一時不慎，觸犯刑法後悔莫及。
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