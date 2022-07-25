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愛心手鍊立功 台南細心警員助迷路女子返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市40歲許姓女子，昨天傍晚5點多在中西區中華西路二段一家超商逗留，市警二分局中正派出所警員到超商巡簽時，上前主動關懷，警員細心觀察發現她上配戴印有姓名及連絡電話愛心手鍊，比對電腦失蹤系統，成功查得女子身分並通知許父帶回返家。

中正派出所警員李祐全、盧季武昨天下午5點多，在中華西路二段巡邏，發現女子在超商用餐區逗留，警方馬上主動關懷，詢問是否需要協助。

據了解，40歲許姓女子領有身障手冊，僅能陳述自身姓名，在中華西路超商用餐區逗留，她告訴警員不知如何返家，警員發現她有配戴愛心手鍊，同時查詢失蹤人口資料交叉比對，確認許姓女子身分，並將許女帶回派出所。

許父接獲警方通知，連忙趕到派出所，看到女兒不禁潸然淚下，原來在警方查證過程中，許父發現女兒走失，焦急地四處探詢，報案失蹤協尋，慶幸遇到暖心員警尋獲兒子，對警方主動協助表示感謝。

警方表示，建議民眾多加留意家中身障者身體狀況，避免讓他們單獨外出，平日留意動向，隨身攜帶可識別身分資料、電話供警方辨識。

台南市警二分局警員盧季武（右），熱心協助迷路許女（左）和家人（中）團圓。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局警員盧季武（右），熱心協助迷路許女（左）和家人（中）團圓。記者黃宣翰／翻攝

超商 失蹤 身障者

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