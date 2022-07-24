潭子火車站滷味攤老闆頭部遭開3槍OHCA 警追2歹徒

台中市潭子火車站附近滷味攤曾姓老板今晚開店時，2名男子共乘轎車到攤位前，其中1人下車持槍對曾男開槍，他頭部中彈送醫命危，家屬說不知他為何被開槍，警方正追捕這轎車中。

34歲曾男未婚，自己經營生意，據附近攤商表示，今晚聽到3聲槍響，出來查看才看到曾男倒在冰櫃前，開槍男子坐上BMW轎車闖紅燈逃往市區。

家屬表示，不知曾男為何被開槍，沒聽說他與人結怨；警方正追捕這輛凶手搭乘的轎車中。

台中市潭子火車站附近今晚傳出疑似槍擊案，1名男子疑遭開槍，頭部中彈，送醫急救命危，警方獲報趕到現場調查，開槍地點在潭子火車站附近，當時仍有多人在火車站旁，男子中彈後子頭部外傷OHCA，由消防隊救護車送到台中慈濟醫院急救中。