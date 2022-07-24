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消防署火警！機房狂冒煙94人打火 消署：加強用電安全

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

內政部消防署今天晚上發生火災，新北市消防局獲報不敢大意，動員94人、33車打火，確認是4樓機房燃燒，緊急撲滅火勢，僅1名機房駐點工程師嗆傷，預防性送醫。消防署表示，駐地大樓每年均辦理檢修申報，起火後消防安全設備發揮功效，後續將加強機房巡檢。

新北市新店區北新路三段的大坪林聯合開發大樓，是消防署所在位置，今天晚上7點54分發生火災，報案人員稱4樓機房狂冒黑煙，消防隊於晚上8點10分控制火勢不會延燒、侷限在機房，晚上8點14分撲滅火勢。

事發當下假日人車眾多，又大樓位處大馬路上，吸引眾多民眾圍觀，不少人知道該大樓是消防署，大驚「消防署發生火災？」所幸沒有人受傷受困，僅4樓機房駐點中華電信工程師嗆傷，預防性送醫；詳細起火原因待調查。

消防署今天晚間發布新聞稿，稱消防署指揮中心於晚上7點49分就發現4樓有異狀，立即啟動假日自衛消防編組進行初期滅火、排煙等相關應變措施，並疏散大樓相關人員，且通報新北市政府消防局派遣人車救災。

消防署強調，大坪林聯合開發大樓均依規定每年辦理檢修申報，本次起火4樓機房相關消防安全設備發揮功效，也感謝新北市政府消防局第一時間撲滅火勢，後續將加強機房巡檢，持續加強用火用電安全，避免發生類似事故。

位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
新北市消防局獲報消防署發生火警，不敢大意派出94人、33車打火。記者翁至成／攝影
新北市消防局獲報消防署發生火警，不敢大意派出94人、33車打火。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
消防署4樓機房起火狀況。
消防署4樓機房起火狀況。
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影
位處新北市新店區大坪林聯合開發大樓的消防署，今天晚上發生火災，4樓機房不明原因燃燒，幸僅1人嗆傷預防性送醫。記者翁至成／攝影

火災 坪林

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