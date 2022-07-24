大甲民宅大火 男子疑開瓦斯點火全身30%燒燙傷

台中市大甲區一處民宅今晚發生大火，一名50歲男子全身30%燒燙傷，消防隊抵達時，他已逃出，被送醫急救，據指出，他疑似想不開，開瓦斯點火，起火原因由警方和消防火調人員調查中。

台中市消防局今晚8點多獲報，大甲區錦上街116巷內有民宅大火，派遣大甲、外埔、大安等三分隊、第五大隊，出動消防車8輛、救護車1輛、消防人員23名、義消19名，由大甲分隊分隊長吳振國帶隊前往搶救，組長王明輝在場指揮。

消防隊員射水滅火，在屋外發現約50歲男子雙手臂及背部約30％二度燒燙傷、意識清楚，救護車載到往大甲光田醫院急救中，財物損失約5萬元。

起火現場是1樓磚造平房，男子已逃到屋外，自訴想不開，開瓦斯引起火災造成受傷，屋內有一桶約4公斤液化石油氣鋼瓶，消防隊員迅速撲滅火勢，起火原因不排除人為因素引起。

消防隊員抵達時，男子已在屋外，火勢造成臥室及廚房全面燒燬、但無法確認何物燃燒。

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