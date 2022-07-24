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影／世界警消運動會奪1金1銀 苗消許顥瀚披國旗搶眼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消（警察與消防）運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌，他披上國旗搶眼，讓世界都看見。

25歲許顥瀚是彰化縣人，警專33期畢業分發到竹南消防分隊，他從小喜歡運動，國小3年級起學習柔道，消防工作之餘，他自我訓練提升實力，2018年自費到南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，也一炮而紅。

2019年代表台灣參加在中國大陸舉行第18屆世界警消運動會，他贏得角力（摔角）1金1銅、巴西柔術2銀，及柔道1銅，因疫情影響，世界警消運動大會今年恢復舉辦，台灣29人參賽，許顥瀚代表參賽消防員受旗出征，他不負眾望，昨天的比賽獲得1金1銀，消防局引以為榮。

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚參加荷蘭世界警消運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌。圖／許顥潮提供
苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚參加荷蘭世界警消運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌。圖／許顥潮提供
苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚參加荷蘭世界警消運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌。圖／許顥潮提供
苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚參加荷蘭世界警消運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌。圖／許顥潮提供

柔道 警察

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