影／世界警消運動會奪1金1銀 苗消許顥瀚披國旗搶眼

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消（警察與消防）運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌，他披上國旗搶眼，讓世界都看見。

25歲許顥瀚是彰化縣人，警專33期畢業分發到竹南消防分隊，他從小喜歡運動，國小3年級起學習柔道，消防工作之餘，他自我訓練提升實力，2018年自費到南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，也一炮而紅。