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影／世界警消運動會奪1金1銀 苗消許顥瀚披國旗搶眼
苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消（警察與消防）運動會，勇奪柔術金牌及摔角銀牌，他披上國旗搶眼，讓世界都看見。
25歲許顥瀚是彰化縣人，警專33期畢業分發到竹南消防分隊，他從小喜歡運動，國小3年級起學習柔道，消防工作之餘，他自我訓練提升實力，2018年自費到南韓參加世界消防競技大賽贏得銅牌，也一炮而紅。
2019年代表台灣參加在中國大陸舉行第18屆世界警消運動會，他贏得角力（摔角）1金1銅、巴西柔術2銀，及柔道1銅，因疫情影響，世界警消運動大會今年恢復舉辦，台灣29人參賽，許顥瀚代表參賽消防員受旗出征，他不負眾望，昨天的比賽獲得1金1銀，消防局引以為榮。
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