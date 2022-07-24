影／高雄男疑醉酒趴馬路 計程車運將閃避不及輾過

高雄市一名劉姓男子駕駛計程車載乘客行經仁武區高楠社區活動中心前，因疑似輾過東西下車查看，沒想到剛剛輾過的是趴倒在地上的蔡姓男子，劉男嚇傻趕緊報警求助，蔡男緊急送醫後宣告不治，經抽血蔡男血液中有酒精反應，詳細死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，50歲蔡姓男子為油漆工，居住在高楠社區附近，本月22日凌晨3時許不知什麼原因，疑似酒後在家附近亂走，還拿玩具敲破高楠社區活動中心玻璃，接著就走到路邊，臉朝下直接橫趴在活動中心前大馬路上。

過沒幾分鐘，一輛黑色轎車經過發現趴在地上的蔡男，緊急往左閃過，但因該路口狹小，跟在黑色轎車後面、由劉姓男子（63歲）駕駛的計程車反應不及，直接輾過蔡男，現場地上有血跡，劉男覺得有輾過東西下車查看，驚覺碾到人立即報警，車上乘客也嚇壞，救護人員到場時蔡男多處受傷、意識昏迷還有呼吸，緊急送醫搶救，昨晚宣告不治。

蔡男經醫院抽血發現血液有酒精反應，警方初步研判蔡男是酒後倒臥馬路，不慎遭劉男計程車輾壓喪命，劉男酒測值為零，蔡男家屬獲報到院時心情非常沈重，表示不知蔡男怎麼大半夜趴在馬路上，確切肇事原因及蔡男死因還有待釐清。