快訊

日本鹿兒島櫻島火山噴發 發布最高級5級「疏散」警戒

房貸水龍頭要關緊了？ 這三大原因讓銀行縮手了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／高雄男疑醉酒趴馬路 計程車運將閃避不及輾過

聯合報／ 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名劉姓男子駕駛計程車載乘客行經仁武區高楠社區活動中心前，因疑似輾過東西下車查看，沒想到剛剛輾過的是趴倒在地上的蔡姓男子，劉男嚇傻趕緊報警求助，蔡男緊急送醫後宣告不治，經抽血蔡男血液中有酒精反應，詳細死因有待檢方相驗後釐清。

據了解，50歲蔡姓男子為油漆工，居住在高楠社區附近，本月22日凌晨3時許不知什麼原因，疑似酒後在家附近亂走，還拿玩具敲破高楠社區活動中心玻璃，接著就走到路邊，臉朝下直接橫趴在活動中心前大馬路上。

過沒幾分鐘，一輛黑色轎車經過發現趴在地上的蔡男，緊急往左閃過，但因該路口狹小，跟在黑色轎車後面、由劉姓男子（63歲）駕駛的計程車反應不及，直接輾過蔡男，現場地上有血跡，劉男覺得有輾過東西下車查看，驚覺碾到人立即報警，車上乘客也嚇壞，救護人員到場時蔡男多處受傷、意識昏迷還有呼吸，緊急送醫搶救，昨晚宣告不治。

蔡男經醫院抽血發現血液有酒精反應，警方初步研判蔡男是酒後倒臥馬路，不慎遭劉男計程車輾壓喪命，劉男酒測值為零，蔡男家屬獲報到院時心情非常沈重，表示不知蔡男怎麼大半夜趴在馬路上，確切肇事原因及蔡男死因還有待釐清。

仁武警分局提醒，駕駛人行駛過程應保持精神狀況良好，並注意前方人車路況，以確保行車安全。民眾飲酒請審酌自身狀況，切勿過量，以免樂極生悲。

高雄市一名蔡姓男子疑似醉酒後在住家附近亂走，還趴在仁武區高楠活動中心外馬路上，遭閃避不及由劉姓男子駕駛的計程車輾過，蔡男送醫搶救後昨晚宣告不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子疑似醉酒後在住家附近亂走，還趴在仁武區高楠活動中心外馬路上，遭閃避不及由劉姓男子駕駛的計程車輾過，蔡男送醫搶救後昨晚宣告不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子疑似醉酒後在住家附近亂走，還趴在仁武區高楠活動中心外馬路上，遭閃避不及由劉姓男子駕駛的計程車輾過，蔡男送醫搶救後昨晚宣告不治。記者陳玫伶／翻攝
高雄市一名蔡姓男子疑似醉酒後在住家附近亂走，還趴在仁武區高楠活動中心外馬路上，遭閃避不及由劉姓男子駕駛的計程車輾過，蔡男送醫搶救後昨晚宣告不治。記者陳玫伶／翻攝

計程車 酒精 高雄市

延伸閱讀

高雄瑞豐夜市空攤率達5成 攤商：只求賺到攤位租金

民眾黨支持柯志恩？ 謝立功：目前未定案

約好到工地卻失聯 高雄警消爬二樓陽台救人

高雄2男雙載停紅燈眼神飄移 警一查乘客毒品通緝

相關新聞

曳引車和轎車相撞 轎車駕駛與乘客都飛出車外死亡

台中市大甲區日前發生死亡車禍，曳引車與轎車相撞後，轎車被撞到彈飛至一旁農田水溝上，車體幾乎變形，駕駛和乘客被彈出車外，送...

賓士女車主開到一半覺得怪 停路邊車頭起火燒毀

高雄市53歲鄭姓女子今天下4時30分許，駕賓士車行經左營區大順一路，因覺得車況怪怪的，將車子停在路邊，沒想到3分鐘後，車...

影／台中連2件山難救援 一女迷路一女腳受傷被背下山

今天假日登山人多，台中市消防局接獲二件山難救援案，都在唐麻丹山，派人員上山救出迷路女子，也將腳受傷女子背下山治療。

影／開車恍神追撞7機車還有嬰兒受驚嚇 現場像打保齡球

台中市大雅區今天發生追撞車禍，男子開車疑恍神，追撞7輛機車，2人受傷，被撞的一名機車騎士還抱著嬰兒，幸好嬰兒受驚嚇未受傷...

台南小隊長騎機車查案 在安平不幸遭轎車撞死

台南市警三分局偵查隊小隊長藍峰國，今天下午騎機車到安平區探訪查案，行經府平路和育平路口，與轎車發生車禍，他人車倒地，送醫急...

世界警消運動會奪1金1銀 苗消許顥瀚披國旗搶眼

苗栗縣政府消防局第二大隊竹南分隊警消許顥瀚代表台灣，參加7月22日起在荷蘭鹿特丹舉行世界警消（警察與消防）運動會，勇奪柔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。