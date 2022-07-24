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曳引車和轎車相撞 轎車駕駛與乘客都飛出車外死亡

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市大甲區日前發生死亡車禍，曳引車與轎車相撞後，轎車被撞到彈飛至一旁農田水溝上，車體幾乎變形，駕駛和乘客被彈出車外，送醫急救不治，肇事原因由警方調查中，這件死亡車禍，今天仍在地方議論。

警方調查，本月21日早上8點40分，32歲蔡男開曳引車，沿大甲區南北二路南往北直行，在東西四路口和轎車相撞，55歲游男開轎車沿東西四路東往西直行，車上載43歲林男，二人當場被拋出車外，掉落10多公尺外的路邊農田水溝，轎車被撞到幾乎變形。

蔡男手腳輕微受傷，游男及林男重傷被送往大甲光田醫院急救，因顱內及身體大量內出血，當天上午都不治，曳引車駕駛蔡男及轎車乘客酒測值都零，轎車駕駛游男因溶血反應無法檢測，將在刑事相驗時，建請檢察官抽取眼球液檢驗酒測值。

警方初步研判，該路口沒有紅綠燈，可能兩車行駛速度都快，曳引車未依規定讓車，轎車未注意車前狀況，兩車相撞。

台中市大甲區發生曳引車和轎車相撞車禍，轎車被撞到彈至水溝上。圖／民眾提供
台中市大甲區發生曳引車和轎車相撞車禍，轎車被撞到彈至水溝上。圖／民眾提供
台中市大甲區發生曳引車和轎車相撞車禍，曳引車車頭毀損。圖／民眾提供
台中市大甲區發生曳引車和轎車相撞車禍，曳引車車頭毀損。圖／民眾提供

車禍 酒測 台中市

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