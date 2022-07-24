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影／台中連2件山難救援 一女迷路一女腳受傷被背下山
今天假日登山人多，台中市消防局接獲二件山難救援案，都在唐麻丹山，派人員上山救出迷路女子，也將腳受傷女子背下山治療。
台中市消防局今天接獲報案，有山難需救援，都在唐麻丹山，今天上午10點54分獲報，49歲王姓女登山客在於和平區唐麻丹山登山步道裡冷線3.5公里三叉路往唐麻丹山三角點方向迷途，請求消防局救援，派出谷關消方分隊、和平分隊共4人出勤，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援，林務局麗陽工作站支援1人、山難救護義消支援1人、山難搜救協會支援1人。
搜救人員今天中午12點43分接觸迷途者，女子些微驚恐但意識清楚，沒受傷，消防隊員安撫其情緒後，引導往登山口方向下撤。
今天中午1點25分獲報，唐麻丹山登山步道裡冷線3.5公里處，53歲顏姓女登山客右腳踝受傷，搜救人員給予包紮固定後以背負方式並帶領到登山口，下午抵達唐麻丹山登山口，女子表示不需就醫，消防局人員收拾裝備後返隊待命。
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