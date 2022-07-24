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南投再傳溺斃 男北港溪失足被沖至下游5公里尋獲
天氣炎熱，不少民眾從事水上活動消暑，南投縣昨傳出溯溪溺斃意外，今下午有民眾疑至北港溪釣魚失足落水，消防獲報後搜救近1小時，在距落水點下游約5公里溪床發現落水的李姓男子，但已明顯死亡，意外交由警方進一步調查釐清。
台中市一名37歲郭姓女子昨隨隊前往南投信義沙里仙溪溯溪，途經湍急河段不慎落水，因卡進溪流石縫溺斃，因其受困處為漏斗狀漩渦，水流湍急、吸力強勁，難以靠近，搜救人員今再度出動，透過水道引流及救援鐵勾，總算協助遺體脫困。
未料，今下午又傳出溺水意外，埔里一名60多歲李姓男子騎車至國姓鄉港門橋下的北港溪水域，疑站在岸邊釣魚，但不慎失足落水，且因水流湍急，一下就不見人影，有民眾發現有異，趕緊通報119。
南投縣消防局指出，今下午2時許獲報國姓北港溪港門橋附近有人溺水，立刻調派鄰近消防分隊馳援救溺，到場搜索周邊水域未有所獲，評估現場水流湍急，往下流尋找近1小時，果然在距落水點下游約5公里溪床尋獲，但已無生命跡象。
現場目擊者則表示，該名落水男子本來是在港門橋下的北港溪岸旁石頭上駐足，看起來應該是在釣魚，之後很像是要下水確認有無收獲，但因當時溪水湍急，且溪石濕滑，可能沒站穩才掉進水裡被沖走。
警方表示，根據落水處現場遺留的機車以車尋人，初步確認溺斃死者是住在埔里的60多歲李姓男子，已通知家屬，並通報相驗，詳細意外原因仍在調查釐清中。
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