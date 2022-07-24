老翁假投資被騙2百萬 員警攔阻：我房子頭期款都可繳了

台北市朱姓老翁被女網友慫恿投資內線飆股，匯款2百萬元，又赴銀行要匯47萬元；員警接獲行員通報趕到查出是假投資詐騙，相勸2百萬元泡湯，足以付清買房頭期款，攔阻老翁再被騙。

警方調查，69歲朱姓老翁在交友軟體結識女網友，對方稱有飆股內線，短線進出獲利豐厚，可代為操盤，還出示資料證明每天獲利數萬元取信。

朱匯出2百萬元，上月9日下午赴國泰世華銀行南港分行要再匯47萬元，稱家中裝潢用途，行員起疑通報警方。南港警分局南港派出所警員陳昭男、許宏偉趕到，檢視朱的通訊軟體訊息，研判是假投資，清查2百萬元匯入帳戶已涉詐被警示，更確認是詐騙。