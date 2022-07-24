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台南小隊長騎機車查案…不幸遭轎車撞死 偵查佐：他辦案認真

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台南小隊長騎機車查案 在安平不幸遭轎車撞死

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導

台南市警三分局偵查隊藍姓小隊長，今天下午騎機車到安平區探訪查案，行經府平路和育平路口，與轎車發生車禍，他人車倒地，送醫急救仍不幸死亡，家屬趕到醫院見最後一面，傷心痛哭。

據了解，藍小隊長今天下午約1點40分，騎機車沿府平路由西向東行駛，轎車馮姓男駕駛沿育平路，由北往南行駛，兩車在路口發生碰撞，藍人車倒地，安全帽掉在地上，血流滿地後，由救護車送往郭綜合醫院急救。馮被留置調查。

藍及馮都沒有酒精反應。轄區台南市警四分局表示，依法秉公處理。

台南市警三分局說，藍小隊長今天有上班，今天中午向隊上長官說有案件要到安平查訪，騎機車外出辦案。

藍是台南市資深小隊長，平日辦案認真，曾和他共事過偵查佐說他生性樂觀健談，沒想到就這樣走了，令人不捨遺憾。

台南市警三分局藍小隊長今天下午在安平發生車禍不幸死亡。記者黄宣翰／攝影
台南市警三分局藍小隊長今天下午在安平發生車禍不幸死亡。記者黄宣翰／攝影
藍小隊長在安平區發生車禍，現場血流滿地。記者黄宣翰／攝影
藍小隊長在安平區發生車禍，現場血流滿地。記者黄宣翰／攝影

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