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影／中元節大黑豬溜出逛大街 警民合力「逮捕」

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

農曆7月中元節將至，桃園市中壢區一家蛋行葉姓老闆飼養一頭重達450台斤大黑豬，昨天傍晚突然溜出豬舍至中壢區龍慈路501巷逛大街，黑豬身型巨大，年輕警員不知所措，幸由葉姓飼主與警、民合力「逮捕」，結束路過市民虛驚。

中壢分局今天表示，龍興派出所據報，龍慈路501巷出現大黑豬在馬路人行道閒逛，警員劉炯昀、張菀芹趕到現場，發現該黑豬體型巨大，跑來跑去，2警手足無措，熱心民眾協助拿竹竿將豬隻絆住，葉姓飼主獲知率員工趕到，合力「逮捕」哀哀叫的大黑豬趕進豬籠帶回豬舍。員警嘆警察不好當，保護民眾生命財產，還要幫忙趕豬。

50歲葉姓老闆表示，這隻飼養的大黑豬準備用來當 「神豬」中元節祭拜，該黑豬原圈養豬舍，可能是受到驚嚇，掙脫豬舍圍籬跑到街上，幸好警方及熱心民眾合力幫忙，將黑豬趕回籠子，幸好沒有危害，他會好好拴緊。

警方勸告葉老闆，應注意黑豬圈養豬舍圍籬是否拴緊，往後要避免黑豬跑出，避免萬一大黑豬逃出造成車禍或其仓意外，飼主要追究責任和賠償償損失。

一頭重達450台斤大黑豬，跑出馬路逛大街，員警無措，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
一頭重達450台斤大黑豬，跑出馬路逛大街，員警無措，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
一頭重達450台斤大黑豬，跑出馬路逛大街，員警無措，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝
一頭重達450台斤大黑豬，跑出馬路逛大街，員警無措，路人虛驚。記者曾增勳／翻攝

警察 桃園 中元節

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