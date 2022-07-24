約好到工地卻失聯 高雄警消爬二樓陽台救人

高雄市梓官區一名潘姓男子相約與杜姓友人到大寮區工地工作，直到中午卻遲遲未現身，杜姓友人一時擔心到派出所報案，員警聯繫潘男家屬也到潘男住處找人，發現潘男機車還在，警消從二樓鐵窗進入，發現潘男疑似血壓飆高、失神坐在客廳椅子上，緊急送醫後，目前狀況已恢復，住院持續觀察中。

據了解，住在梓官區的46歲潘姓男子疑似身體本來就較為虛弱，過去曾因血糖過低在家跌倒，潘男本月20日上午原與杜姓友人相約到大寮區一處工地工作，直到中午約定時間潘男卻遲遲未出現，杜男擔心潘男出事，不斷撥打潘男電話，但電話一直無回應，杜男只能到派出所求救。

員警獲報立即到潘男住處，發現潘男住家大門深鎖、敲門也無人回應，但機車還放在門外，經詢問鄰居也沒看到潘男外出，因潘男過去曾有在家跌倒案例，潘男母親抵達現場時表示沒有大門鑰匙，心情焦急在門外等候，員警立即聯繫消防人員到場，從二樓陽台鐵窗進入查看，消防人員在一樓客廳發現潘男，潘男神情恍惚呆坐在客廳椅子上、全身冒冷汗，消防人員立即將潘男送醫。