台南男涉酒後駕車自撞 同車友人冒名頂替都被送法辦

22歲張姓男子今天清晨涉嫌酒後駕駛黑色轎車，行經台南巿安億路時見對方巡邏警車經過，一時緊張回轉後，車子失控衝到路邊矮樹叢停下來。同車22歲鄭男沒有喝酒，向警方自承駕駛，但交通分隊陳姓警員調閱黑車行車記錄器影像錄到車禍發生時，鄭男說，撞到了，快換人，進而查出鄭涉嫌頂替。

張酒測值超標，警詢後依公共危險罪嫌函送南檢調查，鄭涉及冒名頂替，警詢後依頂替罪嫌函送南檢法辦。

警方調查，張姓男子今天清晨2點50分駕黑色轎車搭載鄭姓男友人，由南向北行駛，行經安億路時，見警車由北向南行駛，張一時緊張，急忙回轉後，撞上路邊樹叢車子才停下來。

鄭知道張有飲酒，下車後向警員表示，車子是他開的。交通分隊陳姓警員查扣黑車行車記錄器，錄下鄭和張對話，鄭說，「撞到了，快換人。」陳進一步查出鄭涉及冒名頂替，警詢後鄭依頂替罪嫌法辦。張依公共危險罪嫌法辦。

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