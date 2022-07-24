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影／氣溫飆高 象鼻岩海域立槳激增 7玩家遠離岸際求救

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市瑞芳區象鼻岩海域周休2日湧現立槳玩家，享受戲水清涼，但海巡署今早先後接獲3起求助電話，共有3組7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，體力不繼，最後由海巡人員接駁上巡防艇，再送回漁港上岸。

最近幾天氣飆高，東北角及基隆水上活動人氣明顯上升。瑞芳昭明宮是立槳熱門據點，不少人前往體驗，象鼻岩海域接連兩天都出現不少體驗立槳的戲水遊客。

海巡署第2（北基）巡防區指揮部今天上午7點多接獲通報，象鼻岩有玩立槳的遊客被海流帶離岸際，請求協助救援。3組玩家分別為鍾姓和陳姓男子、江姓男子與兩名孩子，還有跟著教練出海，卻被海浪沖散的兩名國中少女。

巡防區指揮部調派第2岸巡隊、基隆海巡隊攜帶遙控救生圈、氣動式拋繩槍等救生裝備，分乘救生艇及巡防艇前往搜救，陸續將體力不支7名民眾救上船。

第二巡防區指揮部提醒國人從事水域活動，務必穿著救生衣，過程中應注意自身安全。若在岸際或港區發現危難情事，可撥打「118」免費服務專線，海巡署獲報後將派員前往處置。

新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區象鼻岩海域今天3組共7人操作立槳出海後，被海流帶離岸際，最後由海巡人員接駁上巡防艇，送回漁港上岸。記者邱瑞杰／翻攝

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