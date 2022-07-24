南投信義溯溪傳溺斃 女卡漩渦石縫1天1夜今救出

台中市一名郭姓女子昨前往南投信義沙里仙溪溯溪，途經湍急河段失足落水，卡進溪流石縫，隊友求援，消防局出動大批人力馳援，但案發處偏遠，到場時已死亡，搜救人員今透過水道引流及救援鐵勾助遺體脫困，詳細事發原因待檢警調查。

據了解，這支6人登山隊昨到信義鄉溯溪，原定當日來回，未料昨上午10時許行經一處湍急河段時，37歲郭女不慎失足，並卡進溪流漩渦石縫處，其他隊員難以靠近，也無法將其拉起，找到可通訊處後趕忙通報119求援。

南投縣消防局指出，昨天上午將近11時獲報有民眾在沙里仙溪溺水受困，當下立刻派員馳援救溺，但因案發地點偏遠，搜救人員花費1、2個小時才到場，下午2點多，發現卡在溪流石縫處的郭女，但其已明顯溺斃死亡。

搜救人員表示，郭女跌落處的河段水流湍急，她落水疑被急流漩渦吸入，而卡進石縫受困溺斃，而確認其位置後，他們嘗試綁安全繩下水救援，但該處為漏斗狀漩渦，水流湍急、吸力強勁，難以靠近，之後出動潛水隊，因同樣問題無功而返。

現場搜救人員多次嘗試仍無法協助郭女遺體脫困，後因天色漸晚，只能暫緩救援行動，今天上午再度派出消防人員、義消及民間溯溪團隊共24人前往救援，透過水道引流配合水下攝影機確認溺者位置，以救援器材鐵勾總算將溺者順利拉起。