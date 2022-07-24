輕軌路段紅燈久惹民怨 交通局：會增加通行時間

高雄輕軌持續朝成圓推進，但不少民眾抱怨，輕軌有優先號誌權，機車族苦等百秒後，綠燈卻很短，夏天常常等到心煩氣躁。交通局回應，凱旋四路沿線路口輕軌通車前後周期均設計150秒，未來會增加個時向通行時間。

高雄盛夏酷熱，不少機車族停紅燈第一件事就是找遮蔭處躲太陽。高雄輕軌行經凱旋、一心、擴建路等路口，都設置百秒號誌燈，機車騎士抱怨，停等紅燈99秒，熱到不耐煩，但綠燈卻只有20、30秒，車多時爭相恐後過綠燈。

交通局說，凱旋四路沿線路口輕軌通車前後周期均設計150秒，目前各方向通行秒數設計均考慮其車流量需求。針對用路人反映等候過久，交通局將再就各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候情事。