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輕軌路段紅燈久惹民怨 交通局：會增加通行時間

聯合報／ 記者林巧璉／高雄即時報導

高雄輕軌持續朝成圓推進，但不少民眾抱怨，輕軌有優先號誌權，機車族苦等百秒後，綠燈卻很短，夏天常常等到心煩氣躁。交通局回應，凱旋四路沿線路口輕軌通車前後周期均設計150秒，未來會增加個時向通行時間。

高雄盛夏酷熱，不少機車族停紅燈第一件事就是找遮蔭處躲太陽。高雄輕軌行經凱旋、一心、擴建路等路口，都設置百秒號誌燈，機車騎士抱怨，停等紅燈99秒，熱到不耐煩，但綠燈卻只有20、30秒，車多時爭相恐後過綠燈。

交通局說，凱旋四路沿線路口輕軌通車前後周期均設計150秒，目前各方向通行秒數設計均考慮其車流量需求。針對用路人反映等候過久，交通局將再就各行向綠燈使用效率進行檢視，以最佳化分配秒數資源，避免用路人不耐久候情事。

交通局進一步指出，為確保輕軌過路口安全，也維持新舊凱旋路各行向左右轉通行需求，採輪放4至5時相設計。平均每時相約通行30至40秒，實施後也確實維護路口各行向左右轉及輕軌通行安全，無重大肇事情況發生。未來可朝在不影響各行向用路人安全通行前提下，適度管制轉向，整併時相，可再增加各時相通行時間。

高雄市凱旋路是輕軌行車路線，機車騎士在橫向交會大路口常停等90秒、等輕軌列車通過，但綠燈通行時間僅20秒。本報資料照片
高雄市凱旋路是輕軌行車路線，機車騎士在橫向交會大路口常停等90秒、等輕軌列車通過，但綠燈通行時間僅20秒。本報資料照片

高雄輕軌

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