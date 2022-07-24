泰式按摩店女員工遭強押上車、逼簽還債30萬 起訴5人

泰式按摩店泰國籍員工鄭姓女子，疑與陳姓女子有債務糾紛，遭陳女丈夫李男及朋友等人，強行帶往北投區一處工作室談判，遭嗆「已對妳很好了，沒帶妳去山上」脅迫簽下30萬還款協議書。鄭女報案求救，陳女、李男等5人遭依妨害自由等罪嫌起訴。

起訴指出，2021年9月29日深夜11點40分許，李男帶著朋友廖男、周男、陳男到鄭女工作的士林區一家泰式按摩店，涉嫌強押鄭女上車載往北投工作室，陳女、李男、廖男在工作室涉嫌說「不簽就不讓妳離開、已對妳很好了沒帶妳去山上、如果不付錢讓妳不能工作，讓妳工作的按摩店收起來」脅迫鄭女簽下還款協議書才能離開，鄭女心生畏懼簽署還款協議。

陳女拿出匯款紀錄、租約、現金借支單等證據，證明鄭女簽款，但鄭女對檢警證稱，只欠陳女債務9萬5千元。

陳女供稱，從2020年8月間起，鄭女陸續向她借錢，共積欠41萬元，2021年8月27日經協商後，鄭女承諾還款30萬，當下有印妥還款合約，要求鄭女簽名，但是鄭女說「不懂中文」等給朋友看過合約才願意簽，藉故拖延避不見面。事發當日因不知道鄭女的按摩店有幾人，丈夫李男才會請廖男等人一同前往，她沒有恐嚇或強迫鄭女簽立還款協議書。

李姓丈夫稱，帶著妻子寫的借據到按摩店，想請鄭女簽名，請鄭女和妻子談帳務糾紛，但是鄭女情緒激動有點抗拒，後來經她同意才載往工作室，只有說「已經對妳很好了」其他話都沒講。

廖供稱，之前常到店內所以認識鄭女，不知道鄭女在緊張什麼，當天有「安撫」她，後來就在外面顧小孩，不清楚談判內容。周男稱，當天載鄭女到北投區工作後就離去。陳男則稱，當天在外抽菸，不清楚店內狀況，後續鄭女和李、廖一起走出店，自行開門上車。