恐嚇新北市議員參選人陳世軒 衛福部台北醫院保全被捕

台灣民眾黨新北市第三選區（新莊）市議員參選人陳世軒，昨天報案聲稱辦公室接到恐嚇電話，威脅他不要到衛福部台北醫院鬧場行政院長蘇貞昌，否則「派人強行架走」。警方今天持拘票在新莊拘捕49歲王姓男子，是1名台北醫院的保全員。

陳世軒昨天下午向新莊警分局報案，聲稱競選辦公室於上午10時23分，接到1通未顯示號碼的來電，1名男子語帶威脅，劈頭就問「你們26日有沒有要去台北醫院？」並恐嚇道「你們如果要來拜訪院長，我們會派人把你們架走。」說完隨即掛斷電話。

原來行政院長蘇貞昌預計7月26日，將出席衛生福利部台北醫院50周年活動。陳世軒痛批對方用惡劣手法恐嚇，害團隊同仁嚇到發抖，因此向警方報案。

新莊警分局依法受理，調閱通聯紀錄分析，追出電話是從新莊區思源路台北醫院的公共電話撥打，進一步查出是醫院外包的保全公司王姓保全員打的。

據了解，王男平常負責醫院側門警衛，同事說他並無特定政黨支持傾向，但是想法比較偏激，大家常覺得他行為舉止「怪怪的」，為此，保全主管月初排定班表，已刻意讓他休假，不需要參與台北醫院50周年活動，同事都想不透他為何還要打這種電話。