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賊偷檀香作蚊香用 打赤膊特徵明顯被逮
台北市一名郎姓男子順手牽羊，偷了民眾掛在機車上的檀香粉後離去，由於郎姓男子總是赤裸著上半身，特徵明顯，受害人一報案後不久，轄區警方萬華分局員警就快速找到郎男，將他依竊盜罪嫌送辦。
警方表示，萬華分局日前接獲民眾報案，指在萬華區西園路一帶購買價值約350元的檀香粉末，並將檀香粉放在機車上後，到佛具店內選購神明衣物，等回到機車旁後才發現檀香粉不知所蹤。
萬華分局獲報後隨即調閱監視器，鎖定郎男（55歲）涉有重嫌。由於郎男特徵明顯，總是赤裸著上半身，皮膚又是黝黑，身形佝僂，警方在西園路一帶很順利的攔查到郎男，並帶回派出所偵辦。
郎男辯稱，竊得來的檀香粉末已經被用來作為蚊香使用，全數用盡。警詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。
警方呼籲，民眾購買物品應避免所有物遠離視線，可先將物品放置行李箱等處上鎖保護，以防宵小覬覦尋得可趁之機。
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