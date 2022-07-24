快訊

今死亡增65例…本土+2萬1460例、境外277例 羅一鈞：下降4%

台北羽球公開賽／逆轉日本小將 周天成奪本季首冠

福原愛返台帶走家人失聯 江宏傑暴走撕破臉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賊偷檀香作蚊香用 打赤膊特徵明顯被逮

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

台北市一名郎姓男子順手牽羊，偷了民眾掛在機車上的檀香粉後離去，由於郎姓男子總是赤裸著上半身，特徵明顯，受害人一報案後不久，轄區警方萬華分局員警就快速找到郎男，將他依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，萬華分局日前接獲民眾報案，指在萬華區西園路一帶購買價值約350元的檀香粉末，並將檀香粉放在機車上後，到佛具店內選購神明衣物，等回到機車旁後才發現檀香粉不知所蹤。

萬華分局獲報後隨即調閱監視器，鎖定郎男（55歲）涉有重嫌。由於郎男特徵明顯，總是赤裸著上半身，皮膚又是黝黑，身形佝僂，警方在西園路一帶很順利的攔查到郎男，並帶回派出所偵辦。

郎男辯稱，竊得來的檀香粉末已經被用來作為蚊香使用，全數用盡。警詢後依竊盜罪嫌函送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾購買物品應避免所有物遠離視線，可先將物品放置行李箱等處上鎖保護，以防宵小覬覦尋得可趁之機。

郎男偷竊檀香粉末。記者邱奕能／翻攝
郎男偷竊檀香粉末。記者邱奕能／翻攝

延伸閱讀

毒品藥頭報案遭搶 嫌犯落網咬他抬價導致交易破局

諷林智堅看板被拆 桃園議員公開對話截圖、批廣告商竊盜

女遭投資誘騙被囚 她寫字條求救、歸仁警火速救援逮2嫌

網友質疑台南新化員警吃案 分局強調沒吃案但連坐懲處

相關新聞

恐嚇新北市議員參選人陳世軒 衛福部台北醫院保全被捕

台灣民眾黨新北市第三選區（新莊）市議員參選人陳世軒，昨天報案聲稱辦公室接到恐嚇電話，威脅他不要到衛福部台北醫院鬧場行政院...

影／氣溫飆高 象鼻岩海域立槳激增 7玩家遠離岸際求救

新北市瑞芳區象鼻岩海域周休2日湧現立槳玩家，享受戲水清涼，但海巡署今早先後接獲3起求助電話，共有3組7人操作立槳出海後，...

南投信義溯溪傳溺斃 女卡漩渦石縫1天1夜今救出

台中市一名郭姓女子昨前往南投信義沙里仙溪溯溪，途經湍急河段失足落水，卡進溪流石縫，隊友求援，消防局出動大批人力馳援，但案...

輕軌路段紅燈久惹民怨 交通局：會增加通行時間

高雄輕軌持續朝成圓推進，但不少民眾抱怨，輕軌有優先號誌權，機車族苦等百秒後，綠燈卻很短，夏天常常等到心煩氣躁。交通局回應...

泰式按摩店女員工遭強押上車、逼簽還債30萬 起訴5人

泰式按摩店泰國籍員工鄭姓女子，疑與陳姓女子有債務糾紛，遭陳女丈夫李男及朋友等人，強行帶往北投區一處工作室談判，遭嗆「已對...

賊偷檀香作蚊香用 打赤膊特徵明顯被逮

台北市一名郎姓男子順手牽羊，偷了民眾掛在機車上的檀香粉後離去，由於郎姓男子總是赤裸著上半身，特徵明顯，受害人一報案後不久...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。