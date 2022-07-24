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高雄老婦遭假檢警恐嚇洗腦 急領40萬真警現身解危

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市71歲鍾姓婦人在家中接獲假檢警來電，對方聲稱她涉及刑案，帳戶40萬為贓款，若不將款項領出等候指示，要將她押至台北關起來；鍾婦嚇得急奔銀行領款，真警察獲報，勸阻鍾婦此為詐騙集團洗腦手法，讓鍾婦安心返家。

前鎮警分局瑞隆派出所巡佐郭鑫暉和警員黃柏誠，22日擔服下午3時至5時巡邏勤務，接獲轄區銀行行員通報，指一名婦人疑似接獲詐騙電話要匯款，警網趕抵現場了解。

71歲的鍾姓婦人神情焦慮地告知警方，在家中接獲自稱台北市檢察官的來電，對方指她涉及一件刑事案件，帳戶內有40萬疑為贓款，要求她至銀行將贓款提領出來，並等候指示，若不按指示去做，檢察官會直接去家中將她押回台北地檢署關起來。

警方告知鍾婦此為詐騙集團假檢警詐騙手法，鍾婦原本不相信，警方苦口婆心勸阻她，指詐騙集團會一直洗腦被害人，押人的話都是騙人的，鍾婦聽了警方的話後，表情仍半信半疑。

警方又勸鍾婦，「警察來了，你還要領？」「錢匯了就沒了。」鍾婦才願相信真警察說的是真的，警方唯恐她又再去其他銀行匯款，還一再叮嚀鍾婦「不能再領錢匯給對方」，鍾婦才放下心中大石，打消領錢念頭，安心回家。

高市前鎮警分局警方苦口婆心勸阻鍾姓老婦人，指詐騙集團會一直洗腦被害人，押人的話都是騙人的。記者石秀華／翻攝
高市前鎮警分局警方苦口婆心勸阻鍾姓老婦人，指詐騙集團會一直洗腦被害人，押人的話都是騙人的。記者石秀華／翻攝
高雄鍾姓老婦人遭假檢警恐嚇洗腦，奔銀行急領40萬元，行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝
高雄鍾姓老婦人遭假檢警恐嚇洗腦，奔銀行急領40萬元，行員和警方聯手勸阻。記者石秀華／翻攝

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