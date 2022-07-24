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嘉縣民雄男駕駛疑自撞分隔島受困車內 命危送醫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣今上午7點多發生一名男性年約25歲自撞分隔島號誌桿事故，於民雄鄉文化路與工業一路口，駕駛受困車內，經破壞器材救出，意識不清有生命危險，送往嘉義基督教醫院急救，事故原因由警方釐清中。

據了解，該車衝撞分隔島頭將號誌桿夾住，男駕駛受困扭曲變形的駕駛座，經消防人員使用破壞器材，約在8點左右將駕駛救出，該男駕駛有嘴巴吐血情況，意識昏迷，緊急處置後送醫急救。

嘉義縣消防局指示，今日7時38分獲報於民雄鄉福興村牛稠溪附近發生車禍，立即派遣民雄分隊前往處理，抵達現場回報為一自小客車自撞分隔島，患者為一名男性年約25歲、意識昏迷，將其救出，送往嘉基救治。

嘉義縣民雄鄉一名男子，疑似自撞分隔島號誌桿，命危送醫。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉一名男子，疑似自撞分隔島號誌桿，命危送醫。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉一名男子，疑似自撞分隔島號誌桿，命危送醫。記者呂慧瑜／翻攝
嘉義縣民雄鄉一名男子，疑似自撞分隔島號誌桿，命危送醫。記者呂慧瑜／翻攝

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