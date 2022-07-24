嘉縣民雄男駕駛疑自撞分隔島受困車內 命危送醫

嘉義縣今上午7點多發生一名男性年約25歲自撞分隔島號誌桿事故，於民雄鄉文化路與工業一路口，駕駛受困車內，經破壞器材救出，意識不清有生命危險，送往嘉義基督教醫院急救，事故原因由警方釐清中。

據了解，該車衝撞分隔島頭將號誌桿夾住，男駕駛受困扭曲變形的駕駛座，經消防人員使用破壞器材，約在8點左右將駕駛救出，該男駕駛有嘴巴吐血情況，意識昏迷，緊急處置後送醫急救。