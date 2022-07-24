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影／司機員急按喇叭 男爬坡上鐵道下一秒輾過肢離破碎
台鐵集集線2707車次的南下區間快車今天上午9時10分在彰化縣田中鎮復興路平交道附近發生死亡事故，死者是一名住彰化的68歲陳姓男子，造成社頭站至田中站間南北雙向車延誤，已於11點45分恢復雙向正常通車。
台鐵集集線區間車在田中段發生死亡事故，彰化縣消防局出動消防人員及救護車、消防車等前往搶救，但到達時男子已被撞得四肢分離慘死，目前還在清理鐵道上屍塊。
台鐵表示，由彰化開往車埕第2707次DRC區間快車於社頭到田中間東線(K241+200)撞及一違規侵入路線行人，路警已在現場蒐證處理中，當時車上約100位旅客已由後續列車2123次於鄰線完成接駁，社頭到田中上午暫以西線單線雙向行車，清理鐵道後，已於11點45分恢復雙向正常通車。
彰化路段不只南下車次受影響延誤，由於只能單線通行，北上車次也受影響。初步調查，發生車禍地點離平交道約還有二百公尺，男子闖進平交道，區間車司機員緊急按喇叭示警，但已來不及煞車才撞上，已在鐵道附近發現疑似男子的摩托車，男子應是爬坡進入鐵道，才被區間車撞上，肇事原因警方調查中。
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