台南七旬老婦迷途獨坐路旁 熱心警助返家

台南79歲程姓老婦人，昨天下午5點多身體不適獨自搭計程車至中西區診所看診就醫後，忘記了回家的路，呆坐在中西區民權路旁，巡邏員警發現老婦人神色有異，及時伸援，幫助她找到回家的路。

據了解，家住北區略有失智的程姓老婦人，家人外出工作，老婦身體不適想外出看醫生，獨自搭乘計程車出門，沒想到出門看診後卻忘了回家的路，怎麼想也想不起來家裡的地址，讓老婦緊張的不知所措。

恰巧台南市警二分局民權所警員賀旌迪、黃聖文巡邏時發現老婦人眼神徬徨無助，趕緊上前關心，詢問後才知道老婦人到中西區看診後忘記回家的路。

老婦人面對員警詢問完全無法表達語意，只是不斷嚷嚷的説，她突然忘記家裡的地址，員警將她帶回派出所稍作休息，並提供茶水補充水分。