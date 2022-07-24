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台南七旬老婦迷途獨坐路旁 熱心警助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南79歲程姓老婦人，昨天下午5點多身體不適獨自搭計程車至中西區診所看診就醫後，忘記了回家的路，呆坐在中西區民權路旁，巡邏員警發現老婦人神色有異，及時伸援，幫助她找到回家的路。

據了解，家住北區略有失智的程姓老婦人，家人外出工作，老婦身體不適想外出看醫生，獨自搭乘計程車出門，沒想到出門看診後卻忘了回家的路，怎麼想也想不起來家裡的地址，讓老婦緊張的不知所措。

恰巧台南市警二分局民權所警員賀旌迪、黃聖文巡邏時發現老婦人眼神徬徨無助，趕緊上前關心，詢問後才知道老婦人到中西區看診後忘記回家的路。

老婦人面對員警詢問完全無法表達語意，只是不斷嚷嚷的説，她突然忘記家裡的地址，員警將她帶回派出所稍作休息，並提供茶水補充水分。

民權派出所員警利用老婦人健保卡查出她的身分得知居住於台南市北區，她的兒子在工作中無法接聽電話，住家也無其他家屬，為避免發生意外，員警便主動將其護送返回住家，以防止意外發生，事後家屬頻頻向警方道謝，幸好遇上熱心的員警，才能讓母親平安返家。

台南市警二分局民權所警員賀旌迪，扶老太太坐上警車，開車載她回家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權所警員賀旌迪，扶老太太坐上警車，開車載她回家。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權所警員賀旌迪，協助老太太返家 。記者黃宣翰／翻攝
台南市警二分局民權所警員賀旌迪，協助老太太返家 。記者黃宣翰／翻攝

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