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台中烏日廢汽機車回收廠凌晨起火 現場仍冒煙增援灌救

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市烏日區一家廢棄汽機車回收廠，今清晨4時40分許突然起火燃燒，消防局出動烏日等7個分隊人員搶救，雖已將火勢撲滅，但現場因堆放達兩層樓高廢棄物仍持續冒煙，消防人員不敢大意，至上午10時仍不敢離開現場，並調來挖土機開挖，要把火全部都滅完才算大功告成。

據了解，回收廠位在振興街靠近王田交流道旁，廠內堆放有汽機油，火勢相當猛烈，濃煙竄至天際，所幸火災發生時是凌晨，初步了解廠區內沒人，未造成人員傷亡，起火原因仍待調查。

消防局人員說，資源回收工廠面積約500平方公尺，幾全面燃燒，目前已調集春社、勤工、大里、大肚、工業等多個分隊持續滅火。

台中市烏日區一家廢棄汽機車回收廠，今清晨4時40分許突然起火燃燒，消防局出動烏日等7個分隊人員搶救。圖／民眾提供
台中市烏日區一家廢棄汽機車回收廠，今清晨4時40分許突然起火燃燒，消防局出動烏日等7個分隊人員搶救。圖／民眾提供
台中市烏日區一家廢棄汽機車回收廠，今清晨4時40分許突然起火燃燒，消防局出動烏日等7個分隊人員搶救。圖／民眾提供
台中市烏日區一家廢棄汽機車回收廠，今清晨4時40分許突然起火燃燒，消防局出動烏日等7個分隊人員搶救。圖／民眾提供

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