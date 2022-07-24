汐止KTV大亂鬥 4屁孩「不滿被通報」持滅火器亂噴砸店

李姓少年今天凌晨跟朋友，到汐止好樂迪KTV徹夜歡唱，期間眾多友人進進出出，店員因吵鬧聲響大上前查看，赫然發現「李男未成年」通知警察帶離場；凌晨5點多結帳時，2名未成年少年為了替李男出氣，將包廂桌椅砸毀，更持滅火器胡亂噴灑，KTV滿目瘡痍，警方獲報將涉案4人逮捕送辦。

汐止警方今天凌晨4點多獲報，中興路上的好樂迪KTV有未成年逗留，趕抵發現一名李姓少年（17歲）未成年，帶他回派出所後通知家長；孰料凌晨5點多，一夥人結帳離去時，吳姓少年（17歲）、侯姓少年（17歲）疑不滿友人被帶走沒面子，砸店大鬧。

吳、侯2人不只動手毀損包廂內桌椅，更拿滅火器到處亂噴，搞得KTV走廊全都是白色乾粉，現場十分凌亂，店家驚覺「被砸店」緊急報警，警方火速派出快打18名警力到場。