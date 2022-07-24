惡劣！酒駕撞死保全員 新北男子先移車才回現場

新北市40歲吳姓男子今天凌晨在三重區頂崁工業區台北科技城園區內，酒後駕車撞到保全員，卻先把車停回地下停車場企圖逃避責任，才去檢視保全員傷勢。路人報案後救護車趕抵，保全送醫不治，警方依公共危險致人於死罪嫌將吳男移送地檢署。

據了解，50歲蔡姓保全員凌晨0時許，拉水管準備到車道出入口後方花圃澆水，但發現水管破裂滲漏，於是他蹲在車道口轉彎處修補，不巧吳男酒後駕車從地下停車場駛出，不慎撞上保全員。

警方接獲路人報案發生車禍，趕抵三重區光復路一段，發現事故現場並非一般道路，而是廠辦園區內車道，蔡姓保全受傷倒在地上已無呼吸心跳，現場卻無肇事車輛，直覺案情並不單純。

救護車將保全送醫，急救無效宣告不治。吳男當時並未逃離，員警調查發現他開車撞到人，卻先將車開回地下停車場停妥在車格，之後才返回現場察看傷者，涉嫌破壞事故跡證逃避肇責，酒測值更是高達每公升0.58毫克，當場上銬帶回，警詢後依公共危險致死罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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