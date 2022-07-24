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影／婦人遊宜蘭望龍埤迷路 哭訴「看到小孩」 今早尋獲
新北74歲黃姓婦人昨與友人搭乘遊覽車1日遊，上午到宜蘭望龍埤風景區後人卻失蹤，婦人曾打電話向家人哭著求助想回家，「四周很多林木」、「看到小男孩、小女孩」。縣消防局根據入口監視器及最後通話定位，今天清晨在土地公廟旁山路竹林尋獲黃婦，趕緊給她補充運動飲料並帶下山。
員山鄉望龍埤是知名風景區，人潮很多，照理說不大會有遊覽客迷路。昨天上午10點半黃姓婦人上了洗手間後，就未見上車，團員在附近山路自行尋找到下午3點多未尋獲，於是向縣消防局報案尋人，親友同時貼訊息宜蘭臉書社群，呼籲民眾協尋。
婦人失蹤期間曾電話中給家人哭著想回家，形容周圍都是樹木，有可能緊張下出現幻想，一直說看到小男孩小女孩，後來電話就不通。
消防局搜救人員調閱湖山國小旁土地公廟監視器後，發現迷途者上午10點4分往土地公廟旁山路上去後就沒走下山，集結人力往該路段搜尋，今天上午6點33分在土地公廟旁山路竹林裡尋獲黃婦，意識清楚無明顯外傷，「看到你們來，我真的很高興」，黃婦又渴又餓要水喝，經補充運動飲料後被護送下山。
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