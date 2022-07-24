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影／引擎蓋被地主寫字、憤持棒砸旁車後投案 才知砸錯車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

陳姓車主前晚車停台中市沙鹿區一處私人土地，地主在車引擎蓋留字提醒，車主氣憤看到一旁白色轎車以為是地主所有，拿球棒猛砸白車後向警方投案，警方查出他砸錯車，他當場承諾會賠白車車主損失。

清水警局調查，陳姓車主前晚8點多開車停在沙鹿區東晉8街旁私人土地，地主發現這輛黑色轎車未經同意隨意停在該處，在該車引擎蓋上寫字「此處是私人土地未經允許勿停放」。

陳姓車主返回開車時，看到引擎蓋上字，誤以為旁邊的白色轎車是地主所有，氣憤拿持球棒砸損白車，陳姓車主再清水警分局明秀派出所投案，經警方通知白色轎車周姓車主到場後，陳姓車主才發現自己砸錯車，他和周姓車主當場和解並願賠償損失。

警方表示，另外陳姓車主與地主，2人互控毀損及侵入住宅告訴，已由清水分局沙鹿分駐所受理在案。

台中市沙鹿區一處私人土地被停車，地主在車上留字。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一處私人土地被停車，地主在車上留字。圖／民眾提供
台中市沙鹿區一處私人土地被停車，地主在車上留字，車主氣憤持棒砸車，最後才知砸錯對象。圖／取自記者爆料網
台中市沙鹿區一處私人土地被停車，地主在車上留字，車主氣憤持棒砸車，最後才知砸錯對象。圖／取自記者爆料網

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