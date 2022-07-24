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女遭投資誘騙被囚 她寫字條求救、歸仁警火速救援逮2嫌
邱姓女子因誤信詐騙集團，宣稱投資網路博弈可輕鬆獲利，依指示在台南某汽車旅館與對方碰面，身分證及金融提款卡被取走，行動自由被控制。她寫下求救紙條，趁機向超商顧客求救。警方獲報後，逮捕巫、林2嫌救出邱，警詢後依妨害自由、詐欺等罪嫌移請南檢偵辦，檢察官並向法院聲押2人獲准。
來自台中市邱姓女子（24歲）因誤信詐騙集團，宣稱網路博弈可輕鬆獲利，因此下單投注，詐騙集團向她表示稱所投注金額已有獲利，如想提領獲利金額須以面交方式當場確認身分及銀行資料始能交付。
邱女因急於拿到獲利金額，7月21日晚間11點多依詐騙集團指示於仁德區某汽車旅館碰面，碰面後即遭集團成員控制邱行動，惟邱趁被帶到超商買食物時，乘機寫下求救紙條，在超商遞給顧客，顧客再交由店員報警。
歸仁警分局7月22日中午獲報後，派員前往汽車旅館逮捕巫（22歲）、林2（19歲）嫌，並救出邱民，全案將巫、林2嫌依妨害自由、詐欺及洗錢防制法罪嫌法辦。
巫及林都供稱是依上頭指示辦理，檢察官認為2人涉案情節重大，仍有共犯在逃，23日向法院聲押，法官裁准羈押。
歸仁警分局長邱顯良表示，詐騙手法及方式雖然五花八門，但只要民眾細心思考不慌張或有相關疑問向警察單位詢問，能避免遭到詐騙損失財物，此案幸被害人機警及報案民眾見義勇為，方能免於遭受更嚴重傷害。
警方呼籲民眾，對於一頁式廣告、假投資、網路廣告徵才(家庭代工)及網路博弈輕鬆獲利等招攬方式均應審慎思考，並秉持「冷靜、查證、報警」三原則，若遇有類似情況，請立即撥打「165反詐騙諮詢專線」或「110」查證。
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