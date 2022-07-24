高雄蓮池潭又傳落水意外 女子救上岸送醫不治

高雄市蓮池潭又傳落水意外，一名29歲宋姓女子昨深夜酒後向家人表示心情不好想外出透透氣，消防局於今天凌晨時分獲報，有女子在蓮池潭落水，消防局漏夜在水面搜尋，2小時後將女子救上岸，送醫宣告不治，經家屬確認死者身分為宋女，詳細死因由警方調查中。

據指出，宋女當時和母親表示因心情不佳，想外出走走，宋母感到不安，一度外出找女兒，沒想到卻接到噩耗，警方正調查宋女落水原因。

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