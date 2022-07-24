快訊

獨／林智堅論文案 蘇宏達發內部信直指「醜聞」：依據法規毋枉毋縱

游泳真的能戴Apple Watch嗎？蘋果曝6危險動作 這1項最忽略

發布國家警報！上午8時32分台東近海規模5.2地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄蓮池潭又傳落水意外 女子救上岸送醫不治

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市蓮池潭又傳落水意外，一名29歲宋姓女子昨深夜酒後向家人表示心情不好想外出透透氣，消防局於今天凌晨時分獲報，有女子在蓮池潭落水，消防局漏夜在水面搜尋，2小時後將女子救上岸，送醫宣告不治，經家屬確認死者身分為宋女，詳細死因由警方調查中。

據指出，宋女當時和母親表示因心情不佳，想外出走走，宋母感到不安，一度外出找女兒，沒想到卻接到噩耗，警方正調查宋女落水原因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

高雄市宋姓女子今晨在蓮池潭落水，救難人員搜救後將她救上岸，送醫仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網
高雄市宋姓女子今晨在蓮池潭落水，救難人員搜救後將她救上岸，送醫仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網
高雄市宋姓女子今晨在蓮池潭落水，消防救難人員漏夜搜救後，將她救上岸，送醫仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網
高雄市宋姓女子今晨在蓮池潭落水，消防救難人員漏夜搜救後，將她救上岸，送醫仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網
高雄市消防救難人員將在蓮池潭落水的宋女救上岸，但送醫後仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網
高雄市消防救難人員將在蓮池潭落水的宋女救上岸，但送醫後仍宣告不治。圖／取自南部記者爆料網

延伸閱讀

羅智強下高雄視訊會面柯志恩 預告周一公布秘密計畫

客家小炒南區初賽由屏東廚師奪冠 高雄無望留冠軍

高雄屏東同鄉會活動 柯志恩憾未能出席同框陳其邁

蓮池潭風帆船翻覆2死 男童助浮衣曝光、確認「落水窒息死亡」

相關新聞

女遭投資誘騙被囚 她寫字條求救、歸仁警火速救援逮2嫌

邱姓女子因誤信詐騙集團，宣稱投資網路博弈可輕鬆獲利，依指示在台南某汽車旅館與對方碰面，身分證及金融提款卡被取走，行動自由...

影／婦人遊宜蘭望龍埤迷路 哭訴「看到小孩」 今早尋獲

新北74歲黃姓婦人昨與友人搭乘遊覽車1日遊，上午到宜蘭望龍埤風景區後人卻失蹤，婦人曾打電話向家人哭著求助想回家，「四周很...

影／引擎蓋被地主寫字、憤持棒砸旁車後投案 才知砸錯車

陳姓車主前晚車停台中市沙鹿區一處私人土地，地主在車引擎蓋留字提醒，車主氣憤看到一旁白色轎車以為是地主所有，拿球棒猛砸白車...

高雄蓮池潭又傳落水意外 女子救上岸送醫不治

高雄市蓮池潭又傳落水意外，一名29歲宋姓女子昨深夜酒後向家人表示心情不好想外出透透氣，消防局於今天凌晨時分獲報，有女子在...

新北市調處半夜失火 3人在場

調查局新北市調查處日前凌晨發生火警，當時副處長李文義尚未就寢，聞到濃濃焦味即持滅火器滅火，未讓熊熊火勢蔓延，否則贓證物與...

財務困難…車沉池塘 夫妻溺死

台南警消昨天獲報，指大內區的池塘有發現浮屍，警方調查死者為葉姓男子，消防員在兩個多小時後，又在池塘底找到一輛轎車，葉男的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。