聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄蓮池潭又傳落水意外 女子救上岸送醫不治
高雄市蓮池潭又傳落水意外，一名29歲宋姓女子昨深夜酒後向家人表示心情不好想外出透透氣，消防局於今天凌晨時分獲報，有女子在蓮池潭落水，消防局漏夜在水面搜尋，2小時後將女子救上岸，送醫宣告不治，經家屬確認死者身分為宋女，詳細死因由警方調查中。
據指出，宋女當時和母親表示因心情不佳，想外出走走，宋母感到不安，一度外出找女兒，沒想到卻接到噩耗，警方正調查宋女落水原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言