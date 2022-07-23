父母扶養問題搞不定 派出所旁車行棍棒齊飛

桃園市警局中路派出所旁一間中古車行19日傳暴力事件，陳姓車行老闆因父母扶養問題與胞妹起爭執，當晚車行就遭胞妹夫妻率6名友人砸毀，霎時間棍棒齊飛，玻璃碎裂噴散一地，模樣駭人，最後是警方快打部隊到場，以優勢警力壓制，才未讓事件擴大，而涉案人士均依毀損等罪移送法辦。

警方調查，陳姓車行老闆因父母扶養問題與胞妹有爭執，19日胞妹夫妻上門理論，因無共識，其胞妹就抄起店內棍棒砸車，妹夫蘇男和其他友人見狀也紛紛動手，現場一片狼藉。

警方獲報後，5分鐘內出動15名警力趕往，以優勢警力控制現場，不過陳女因爲喝醉酒，以三字經辱罵員警，最後是以妨害公務現行犯將她逮捕，其餘人等事後也追究毀損及妨害秩序罪責。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康