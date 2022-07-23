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台南夫妻池塘內相繼溺斃 意外或輕生待查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市消防局下午接獲民眾報案，在大內區曲溪里發現浮屍，警方調查死者為新化區52歲葉姓男子，兩個多小時後消防員又在附近池塘內找到夫妻的轎車，葉妻陳姓女子陳屍車內；警方初步勘驗無外力介入跡象，初步排除他殺，外傳死者財務出現困難，是意外或輕生待檢警調查釐清。

警方調查，葉男昨開車載妻子外出後音訊全無；因家屬通報夫妻一同外出後失蹤協尋，警方發現他的遺體後請消防局支援潛水搜索，在池塘底發現白色轎車，車內有女性遺體，是葉妻52歲陳姓女子，家屬指認死者為葉姓夫婦。

警方表示接獲溺水通報後，查訪當地民眾稱，昨天下午有看到轎車經過水塘附近，不久有聽到巨大聲響，當時不以為意，事後聯想「當時有可能連人帶車衝下水，那聲響真的很大」。

警方調查，經查死者夫婦同車出遊後音訊全無；消防局下午兩點多獲報，發現浮屍後聽當地民眾說可能有車子掉落池塘，4人潛水搜尋在池底發現白色轎車、車內遺體。

警方表示，夫妻都無明顯外傷，無外力介入跡象，初步排除他殺，已通報相驗，釐清死因。據稱，夫妻倆最近經濟出現困難，但因現場沒找到遺書或相關證據，是意外落水或駕車投水仍待調查確認。

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台南新化夫妻大內偏僻溪流池塘溺斃，消防員打撈遺體。記者周宗禎／翻攝
台南新化夫妻大內偏僻溪流池塘溺斃，消防員打撈遺體。記者周宗禎／翻攝
台南新化夫妻大內偏僻溪流池塘溺斃，消防員打撈遺體。記者周宗禎／翻攝
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台南 消防員 溺水

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